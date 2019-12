Cultura e spettacolo



Quarto appuntamento con la rassegna "Fiocchi di Natale"

venerdì, 27 dicembre 2019, 10:56

Sabato 28 dicembre alle 16,30 quarto appuntamento di Fiocchi di Natale, la rassegna di cori natalizi dedicata alla memoria di don Emilio Maggini. Organizzata dalla Associazione Cori della Toscana delegazione di Lucca in collaborazione con Il Baluardo gruppo vocale lucchese e la Compagnia Balestrieri di Lucca che ringraziamo per l'ospitalità, la rassegna si propone di essere una vetrina dei cori presenti sul territorio. Sabato 28 è il momento del coro DisCantus (non è un errore) della Associazione Culturale San Francesco di Pisa accompagnata al piano da Niccolò Bartolini diretti dal m. Manuel Del Ghingaro. In programma musiche di Gounod, Mozart, Bach, Gruber, Wade. Il concerto si terrà nella casermetta San Pietro (quella di fronte al Villaggio del Fanciullo) sede della Compagnia Balestrieri di Lucca. Ambiente riscaldato, direzione artistica di Elio Antichi, ingresso libero.