Quinta giornata del festival "L’Ora di Teatro"

sabato, 7 dicembre 2019, 15:07

Domenica 8 dicembre, dalle ore 16, al Teatro dei Rassicurati di Montecarlo si terrà la quinta giornata dell’undicesima edizione del Festival Nazionale Città di Montecarlo “L’Ora di Teatro - Un Sipario aperto sul Sociale” organizzato dalla F.I.T.A. - Comitato Provinciale di Lucca in collaborazione con il Comune di Montecarlo e la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Dalle ore 16, due intense performance sociali.

Prima, la C Entra Compagnia Teatrale della Coop. C.RE.A. di Viareggiometterà in scena “Zambot_3 ovvero Out of Control”, per la regia di Paolo Simonelli: un susseguirsi di gesti, parole e azioni corali libere e non troppo prestabilite per rendere al massimo la leggerezza dei pensieri e dell’immaginazione. Un viaggio onirico al ritmo di musica. Una sintesi della ricerca della Compagnia e con l’intenzione di condividere attimi irripetibili, insieme al pubblico sul palcoscenico.

A seguire, il Laboratorio Albatros dell’Associazione Maria Antonietta e Renzo Papini di Lucca proporrà “La scelta di un fiore”, per la regia di Fabio Circelli: la rappresentazione, liberamente ispirata alla favola “La storia del toro Ferdinando” di Munro Leaf, nasce da una riflessione sul percorso di un insolito protagonista che, con le sue scelte, riesce a cambiare un destino stabilito dalla nascita.

Alle ore 17:30, in concorso, la COMPAGNIA QUARTA PARETE - GRUPPO TEATRO GUALBERTO NIEMEN di Biandronno (Varese) presenterà“STRAVAGANZA” di Dacia Maraini.

<<Cinque malati di mente internati in un manicomio, tre uomini e due donne, si tengono compagnia, si raccontano, si amano, litigano, si aggrediscono, ridono di sé e degli altri. Un giorno vengono a sapere che è stata votata la legge Basaglia: da domani tutti a casa! L’ospedale chiude. Ma dove andare? Ciascuno fa i conti con il proprio passato: chi ha una compagna che si è messa a vivere con un altro, chi una madre morente e dei fratelli invadenti che hanno occupato tutta la casa, chi un padre che certamente non rivuole presso di sé una figlia cleptomane, chi una moglie che ha trovato modo di fare soldi per conto proprio visto che lui non è stato più capace di mantenerla.

Quattro di loro decidono comunque di tornare a casa. Gli affetti su cui hanno sempre sognato sono lì ad attenderli. Ma appena arrivati trovano gelo e disattenzione. In realtà nessuno li vuole: sono stati bellamente sostituiti. C’è addirittura qualche parente che ha paura di loro, e vorrebbe chiuderli a chiave nella stanza rimediata all’ultimo momento. Così i quattro, perché il quinto Alcide non ha nessuno da cui andare ed è rimasto in manicomio, sono costretti a tornare in ospedale. Dove però decidono di vivere a modo loro: senza medici, senza elettroshock, senza chiavi e chiavistelli, in una comune aperta, con nuove regole stabilite da loro.>>

Dacia Maraini

Con Dante Melito, Enzo Torniamenti, Sandra Lorenzini, Luca Di Fonso, Nadia Tamborini, Antonio Borgato, Silvana Antonelli, Lidia Munaretti, Mario Belli, Enza Scarso, per la regia di Angela Penna.

Il biglietto d’ingresso per l’intero pomeriggio costa € 8,00 (€ 4,00 per bambini dai 7 ai 12 anni).

Per informazioni e prenotazioni, si può contattare Rita al numero 320/6320032 o alla casella di posta elettronica fitalucca@gmail.com.

I programmi delle rassegne organizzate dalla F.I.T.A. Lucca sono consultabili sul sito www.fita-lucca.it o sulla pagina Facebook Federazione Teatro Amatori Lucca.