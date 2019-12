Cultura e spettacolo



Sarà “La Cattiva Strada” la protagonista del concerto di Natale organizzato da Luccasenzabarriere

lunedì, 16 dicembre 2019, 16:05

Le parole e la musica dell’intramontabile Fabrizio De Andrè rivivranno mercoledì 18 dicembre alle ore 21,00 presso l’Auditorium Chiesa del Suffragio, in occasione del classico concerto di Natale organizzato dall’Associazione onlus Luccasenzabarriere.

Toccherà, infatti, al gruppo musicale “La Cattiva Strada”, uno dei più apprezzati nel riproporre gli storici brani del cantautore genovese, intrattenere il pubblico in uno spettacolo che si avverrà del patrocinio del comune di Lucca e quello della Fondazione Fabrizio De Andrè onlus.

“C’è amore un po’ per tutti e tutti quanti hanno un amore” è il titolo dello spettacolo che sarà presentato da Samantha Cesaretti. Il gruppo livornese, formato da Marco Pellizzon (voce cantante), Davide Loi (chitarra), Valentina Fortunati (chitarra), Elena De Carolis (voce recitante) ed Enrico Pompeo (curatore di scritti teatrali e regia), condurrà il pubblico verso luoghi nascosti, angoli bui e strade scure dove un’umanità dolente trascina i suoi giorni in attesa di un destino meno avverso, attraverso canzoni e monologhi teatrali.

Il costo del biglietto per la platea unica non numerata è di € 10, con l’incasso che sarà completamente devoluto per il finanziamento delle attività di Luccasenzabarriere. Anche l’Istituto musicale Boccherini e l’Associazione Sentieri di felicità hanno fornito la loro collaborazione per la riuscita dell’evento. “Tanti biglietti sono già stati venduti, ne restano ancora una cinquantina.”- ha dichiarato il presidente di Luccasenzabarriere Domenico Passalacqua- “Ci auguriamo di toccare il tutto esaurito. Colgo l’occasione per ringraziare anticipatamente il ristorante pizzeria La Linea e il bar Fuori Controllo che offriranno una cena ai musicisti.”

Per ulteriori informazioni e prenotazioni telefonare al 338.8980749