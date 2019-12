Cultura e spettacolo



Scuola IMT: Ricciardi nuovo presidente della Società Italiana di Psicofisiologia e Neuroscienze Cognitive

martedì, 3 dicembre 2019, 12:06

Emiliano Ricciardi, professore di Psicobiologia e Psicologia Fisiologica e membro del Molecular Mind Lab della Scuola IMT Alti Studi Lucca, sarà il nuovo Presidente della Società Italiana di Psicofisiologia e Neuroscienze Cognitive (SIPF), una delle principali organizzazioni nazionali che raccoglie studiosi delle funzioni cerebrali umane provenienti da diverse discipline. Ricciardi è stato eletto nel corso dell'ultimo congresso annuale tenutosi nelle scorse settimane a Ferrara.

Un incarico prestigioso per Ricciardi, che presiederà la Società dal 2021 al 2023, e un riconoscimento per la Scuola, dove il Professore fa parte di un gruppo di ricerca multidisciplinare all'avanguardia nello studio delle basi cerebrali delle funzioni mentali e del comportamento umano in condizioni di salute e in presenza di disturbi psichiatrici.

La SIPF, infatti, promuove da anni la crescita e la diffusione della psicofisiologia e delle neuroscienze tra i giovani ricercatori in ambito nazionale e favorisce l'integrazione tra studiosi di discipline diverse nell'ambito dello studio del cervello e delle sue manifestazioni comportamentali.

"Sono felice e onorato da questo incarico, importante riconoscimento per il nostro gruppo di ricerca" - spiega il prof. Emiliano Ricciardi – "Negli ultimi anni, lo sviluppo di nuove metodologie di ricerca ha dato un impulso significativo alla comprensione dell'affascinante architettura morfologica e funzionale del cervello umano, area nella quale la Scuola IMT attrae studenti a livello internazionale. Il mio intento sarà appunto quello di far dialogare sempre di più le nuove metodologie di studio del cervello con i metodi più classici della psicofisiologia di base e clinica".