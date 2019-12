Secondo appuntamento con lo spettacolo di magia organizzato dal Rotary Club di Lucca

Altri articoli in Cultura e spettacolo

mercoledì, 4 dicembre 2019, 21:22

Marino Bartoletti, un autentico maestro del giornalismo italiano, ha presentato martedì 3 dicembre al centro "Pinturicchio" di Lucca uno dei ultimi ultimi libri, la terza parte della trilogia (per ora) "Bar Toletti"

mercoledì, 4 dicembre 2019, 11:40

Un grande successo a Londra, nel ventre del prestigioso Club The Travellers: è quello che è stato colto, per il quarto anno consecutivo, dal Puccini e la sua Lucca Festival. Il concerto Puccini at the Travellers, andato in scena lo scorso 2 dicembre, è stato un trionfo artistico e di...

mercoledì, 4 dicembre 2019, 10:00

Con la circolare n. 7 del 16 febbraio 2018, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo definiva i criteri – stringenti e severi – per l'attribuzione della dichiarazione di rilevante interesse culturale o scientifico a mostre o esposizioni di beni culturali.

martedì, 3 dicembre 2019, 18:19

Ultimo fine settimana per Photolux, la biennale di fotografia diretta da Enrico Stefanelli, che propone sabato 7 e domenica 8 dicembre una serie di iniziative gratuite, collaterali alla manifestazione, come talk sulla fotografia, presentazione di libri e confronto con gli autori

martedì, 3 dicembre 2019, 18:05

Il tour d’addio della storica band Americana farà tappa a Lucca nella straordinaria cornice di Piazza Napoleone. Sabato 4 luglio piazza Napoleone Lucca Summer Festival

martedì, 3 dicembre 2019, 17:42

L’offerta cinematografica di questa settimana del Circolo del Cinema di Lucca prevede i due consueti appuntamenti al Cinema Centrale e a San Micheletto