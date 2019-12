Cultura e spettacolo



Secondo appuntamento di "Fiocchi di Natale"

giovedì, 12 dicembre 2019, 13:22

Secondo appuntamento di Fiocchi di Natale sabato ore 17 presso la Casermetta San Pietro sede della Compagnia Balestrieri di Lucca a cui va il ringraziamento per l'ospitalità.



La rassegna corale organizzata nel periodo natalizio dalla Associazione Cori della Toscana delegazione di Lucca in collaborazione con Il Baluardo gruppo vocale lucchese e la stessa Compagnia Balestrieri di Lucca, con il patrocinio del Comune di Lucca e delle Fondazioni B.M.L. e C.R.L. prevede l'esibizione di due cori a pomeriggio.



Sabato 14 dicembre è la volta dei piccoli del Coro del Sole , coro di bambini nato all'interno de Il Baluardo e , novità assoluta, il Coro Ospedaliero Lucchese Maestrale di recente formazione tant'è che sabato si esibiranno per la prima volta. Il Coro del Sole è formato da piccoli da 6 a 12 anni che imparano a cantare divertendosi. Provano il lunedì dalle 18,30 alle 19,30 presso la loro sede che è la sede de Il Baluardo a Massa Pisana. Il Coro Ospedaliero Lucchese Maestrale si è formato per imparare a cantare nella prospettiva di offrire un sorriso a piccoli e anziani che gravitano all'interno dell' ospedale di Lucca e in ogni posto dove sia richiesto un momento di solidarietà. Provano il giovedì dalle 16 alle 17 presso la cittadella della salute a Campo di Marte.



Appuntamento sabato 14 dicembre con inizio ore 17 (attenti all'orario) locale riscaldato, dirige Elio Antichi. Ingresso libero.