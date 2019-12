Cultura e spettacolo



Anche i "Berliner" per la stagione dell'Associazione Musicale Lucchese

mercoledì, 11 dicembre 2019, 12:57

di giuseppe bini

Presentata la 56esima edizione della stagione cameristica, all'insegna di un cartellone che vanta grandi firme internazionali e un repertorio inconsueto e affascinante.

Primo appuntamento previsto per domenica 19 gennaio 2020, all'auditorium del Boccherini, che sarà sede d i tutti i concerti in cartellone. Sei gli appuntamenti tra gennaio e febbraio, per poi riprendere con altri quattro concerti nel mese di novembre.

"Mi fa piacere presentare l' edizione numero 56 - introduce il presidente dell'Associazione Marco Cattani -, una stagione cameristica che sta diventando sempre più internazionale. Avere attivato collaborazioni con Berlino e Londra è un grande vanto per noi. Il prossimo anno continueremo con l'esperimento che prevede due diverse tranche di esibizioni (ovvero 6 concerti a gennaio e 4 a novembre)".

"Anche quest 'anno ci sarà il coinvolgimento delle scuole - ha proseguito il presidente -, grazie al lavoro del direttore Simone Soldati e della professoressa Carla Nolledi. Convenzioni rinnovate quindi con tante scuole del territorio provinciale. Altra novità del prossimo anno il favoreggiamento dei sostenitori dell' Associazione, con quota ridotta a 150 euro (rispetto alle prcedenti 250, nda), e grazie alla quale si può partecipare sia alla stagione cameristica che a tutti gli altri eventi a pagamento".

"Ringrazio davvero i tanti sponsor, lucchesi e non, che affiancano la sorta attività. Ribadisco - ha quindi concluso Cattani - , che non è importante quanto danno, ma che credano nel nostro progetto. Devo ringraziare gli enti che ci seguono da anni: mi riferisco al comune, alla provincia, alla camera di commercio e a tutti gli altri, senza dimenticare un caloroso ringraziamento a tuttoi l nostro staff".

"Cinquantasei è un bel numero - ha commentato l'assessore Stefano Ragghianti -, vuol dire essere parte della storia musicale e culturale della città. Rinnovo l' appello al lavoro comune come strada che dobbiamo continuare a perseguire, nella quale l'amministrazione deve svolgere un ruolo importante. Sotto il profilo generale della dislocazione degli eventi cittadini, mi sembra importante la scelta di fare sei concerti ad inizio anno per poi riprendere a novembre".

E' intervenuto quindi il direttore artistico Simone Soldati: "Il profilo della stagione è indubbiamente importante, ampliata alla presenza e all'interlocuzione con realtà che costituiscono eccellenze internazionali. Nella stesura del cartellone non abbiamo dimenticato i giovani interpreti e i giovani fruitori di musica classica, che oggi voglio definire, come fa Ezio Bosso (che sarà una presenza principe nella stagione), musica libera".

"Sul cartellone - ha detto Soldati entrando nello specifico del programma - cito su tutti la Philarmonia Chambers Player di Londra e l'Oboe quartet dei Berliner Philarmoniker. Non macherà poi il consueto appuntamento per il compleanno del Boccherini. Infine finiremo la stagione con due giovani, Elia e Betsabea Faccini: sono stati messi in stagione principalmente per un motivo, perchè sono bravi. Oltre tutto sono borsisti dell' Aml, e quindi riteniamo che miglior conclusione non potrebbe esserci".

"La presenza dei giovani - ha chiuso il direttore Soldati - è la vita stessa dell'Associazione. Il concerto del due febbraio innoltre, è dedicato a Bruno Vangelisti, proprio nell'anno in cui ricorre il centesimo dalla nascita, si tratta di un profilo intellettuale importante, e uno dei fondatori dell' Associazione Musicale Lucchese. In altra sede racconteremo poi il progetto musica ragazzi 2020, che credo sia il progetto più interessante e divertente degli ultimi anni".

La stagione cameristica è realizzata con il contributo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, comune di Lucca, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca; il patrocinio della Prefettura, Regione Toscana, Provincia di Lucca, e la collaborazione con Istituto Superiore Luigi Boccherini, Tetro del Giglio, Fondazione Giacomo Puccini, Centro Studi Giacomo Puccini e Centro Studi Luigi Boccherini.

Tanti i sostenitori della stagione: Akeron, Wolters Kluwer CCH Tagetik, Istituti Scolastici Esedra, Acqua Silva, Caffè Bonito, Cartografia Galeotti, Del Monte, Ego Fitness, Farmacia Novelli, Francesconi, Assicurazioni Generali (Lucca), Guidi Gino, Hotel Ilaria & Residenza dell'Alba, I gelati di Piero, LDM, Lucar TM- concessionario Toyota, Toscotec, Unicoop Firenze.

PROGRAMMA COMPLETO DELLA STAGIONE CAMERISTICA 2020



Domenica 19 gennaio

INVITO ALLA DANZA

GIUSEPPE ALBANESE pianoforte

C. M. von Weber, L. Delibes, P. I. Čajkovskij,

I. Stravinskij, C. Debussy, M. Ravel

Domenica 26 gennaio

“MÄRCHENBILDER” IMMAGINI DI FIABA

ELENA FACCANI violino e viola

ACHILLE FAIT corno

DAVIDE CABASSI pianoforte

R. Schumann, J. Brahms

Domenica 2 febbraio

GABRIELE MIRABASSI clarinetto

ENRICO BRONZI violoncello

GIOIA GIUSTI pianoforte

J. Brahms

Domenica 9 febbraio

ROBERTO PROSSEDA pianoforte

W. A. Mozart, F. Mendelssohn-Bartholdy

Domenica 16 febbraio

BUON COMPLEANNO LUIGI BOCCHERINI

in occasione del 277° anniversario della nascita

GIAMPAOLO BANDINI chitarra

QUARTETTO ADORNO

Edoardo Zosi e Liù Pelliciari violini

Benedetta Bucci viola - Danilo Squitieri violoncello

L. Boccherini, L. van Beethoven

Domenica 23 febbraio

DEDICATO A BRUNO VANGELISTI

PHILHARMONIA CHAMBER PLAYERS

Sarah Oates e Fabrizio Falasca violini

Eric Villeminey violoncello

FRANCESCO FIORE viola

GABRIELE PIERANUNZI violino

JIN JU pianoforte

S. Prokof ’ev, A. Dvorák, E. Chausson

Domenica 8 novembre

INTEGRALE DEI QUARTETTI PER ARCHI

DI L. VAN BEETHOVEN - IV concerto

QUARTETTO ADORNO

Edoardo Zosi e Liù Pelliciari violini

Benedetta Bucci viola - Danilo Squitieri violoncello

L. van Beethoven

Domenica 15 novembre

LEONORA ARMELLINI pianoforte

F. Chopin

Domenica 22 novembre

OBOE QUARTET DEI

BERLINER PHILHARMONIKER

Christoph Hartmann oboe - Luiz Coelho violino

Walter Küssner viola - Clemens Weigel violoncello

W. A. Mozart, D. Cimarosa, L. van Beethoven

Domenica 29 novembre

FACCINI PIANO DUO

Elia e Betsabea Faccini pianoforte

C. Debussy, A. Borodin, M. Ravel, B. Faccini



QUOTE ASSOCIATIVE 2020

SOCIO: €60 - Sostiene l’attività dell’Associazione, partecipa all’Assemblea dei Soci e ha diritto al biglietto ridotto Soci AML

SOCIO ABBONATO: €100 - Sostiene l’attività dell’Associazione, partecipa all’Assemblea dei Soci e ha diritto all’ingresso gratuito a tutti i 10 concerti della Stagione cameristica.

SOCIO SOSTENITORE: €150 - Sostiene l’attività dell’Associazione, partecipa all’Assemblea dei Soci e ha diritto all’ingresso gratuito a tutte le manifestazioni della Stagione Cameristica. Il Socio Sostenitore ha diritto anche all’ingresso gratuito alle manifestazioni di Lucca Classica Music Festival che prevedono il biglietto a pagamento.

La tessera di SOCIO SOSTENITORE può essere sottoscritta anche da aziende, club, associazioni di categoria, ordini professionali ecc.

SOCIO STUDENTE:

- Omaggio fino 14 anni. È un titolo che certifica la vicinanza all’Associazione e consente l’ingresso ai concerti della Stagione cameristica fino ad esaurimento posti disponibili.

- €15 Per studenti di scuole di ogni ordine e grado - Dà diritto all’ingresso a tutti i concerti della Stagione cameristica e alle riduzioni per Soci nelle altre manifestazioni.



BIGLIETTI STAGIONE CAMERISTICA

Intero: €12; Ridotto: €10

Ridotto Soci non abbonati: €8

Età inferiore a 14 anni: omaggio

Speciale studente per scuole di ogni ordine e grado: €5

Biglietto speciale famiglie: Nucleo familiare, con un giovane fino a 25 anni, €5 a testa (minimo 3 persone)