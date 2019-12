Cultura e spettacolo



Un Natale all’insegna della solidarietà grazie ad Alice Benvenuti onlus

venerdì, 6 dicembre 2019, 14:39

di francesca sargenti

Ci attende un periodo natalizio con tante iniziative di solidarietà promosse dall’Alice Benvenuti onlus, volte alla raccolta di fondi da destinare ai progetti che l’associazione porta avanti sin dalla sua istituzione (6 aprile 2018).

Primo appuntamento a partire da domenica 8 dicembre, fino alla vigilia di Natale presso la libreria Ubik di Lucca, dove le volontarie dell’Associazione, confezioneranno i pacchetti natalizi per la raccolta fondi.

“Sono felice – ha affermato Gina Truglio, titolare della Libreria Ubik di Lucca – che per il secondo anno consecutivo Lucia e Mario, genitori di Alice, hanno raccolto il mio invito ad essere presenti presso la libreria per confezionare libri e oggetti acquistati dai clienti con l’obiettivo di raccogliere delle offerte per sostenere i progetti dell’Associazione Alice Benvenuti onlus. Il negozio sarà sia un punto di appoggio per l’associazione a supporto anche delle altre iniziative che organizzano in questo periodo, oltre a un valido aiuto per me.”

“Alice ha sempre avuto la passione per i libri – ha dichiarato Lucia Betti, presidente dell’Alice Benvenuti onlus – e la libreria è il luogo giusto dove essere presenti come associazione per ricordarla e promuovere iniziative di solidarietà. Come associazione vogliamo dare un sempre un maggior supporto a chi ha bisogno ed impegnarci con le attività di solidarietà sempre di più presso le realtà del nostro territorio.”

A distanza di un mese dalla prematura scomparsa all’età di 18 anni di Alice Benvenuti (affetta da leucemia linfoblastica acuta), i genitori hanno istituito l’associazione alla memoria, in onore e in ricordo della figlia che ha combattuto ogni istante per due anni, con coraggio e determinazione, sorridendo sempre alla vita e al suo futuro. Prendendo forza dalla voglia di vivere di Alice, il cui pensiero spesso rivolto all’avvenire dei ragazzi e dei piccoli degenti con cui condivideva la malattia, l'Associazione si è data lo scopo di aiutare e sostenere le famiglie dell'Ospedale Pediatrico Meyer, e seguire le giovani generazioni nel loro percorso di crescita e nella realizzazione delle proprie aspirazioni, con la speranza che il sorriso di Alice possa illuminare i loro volti.

L’associazione sarà inoltre presente con uno stand in Via Beccheria, domenica 8 dicembre, e in Via Fillungo sabato 14 dicembre, dove sarà possibile acquistare i panettoni e le palline solidali.

L’associazione è impegnata anche in altre varie iniziative tra cui la collaborazione con l'Istituto Musicale Boccherini, con l’istituzione di due borse di studi per gli studenti e l’organizzazione di un concerto solidale per una raccolta fondi a sostegno dei progetti a giugno 2020.

“L’istituzione di una borsa di studi per merito – ha affermato M° Fabrizio Papi, direttore dell’Istituto musicale Luigi Boccherini – è un fattore importante per i giovani musicisti, perché li fa misurare con le loro effettive capacità e stimola la sana competizione, che è molto importante per la carriera nel mondo della musica”

La musica è sempre stata importante per Alice e per la sua famiglia, e per questo anche quest’anno l’associazione organizza un concerto per la raccolta fondi assieme all’Associazione Orchestra Teatro del Giglio, grazie al sostegno della Fondazione Cassa di risparmio di Lucca, che vede impegnati 47 elementi dell’orchestra e 5 cantanti, che si terrà nella chiesa di San Francesco sabato 21 dicembre ore 21:00 con musiche classiche.