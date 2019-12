Cultura e spettacolo



Una giornata importante per l’Alice Benvenuti onlus

giovedì, 19 dicembre 2019, 20:36

di francesca sargenti

Giornata piena di impegni per l’associazione Alice Benvenuti onlus con la consegna della Borsa di studio per merito dedicata ad Alice e la cerimonia di consegna da parte di Confartigianato Lucca del ricavato dalla beneficienza in occasione della manifestazione Pane e, che si è tenuta il 21 e 22 settembre scorsi in Piazza Napoleone a Lucca.

Alle 16:00 al Liceo Scientifico “A. Vallisneri” in occasione della cerimonia di consegna dei Diplomi dell'Esame di Stato agli ex-studenti che si sono diplomati nello scorso anno scolastico 2018/2019, è stata consegnata a Francesco Carmassi la Borsa di studio intitolata alla memoria di Alice Benvenuti, finanziata dalla ALICE BENVENUTI ONLUS, un riconoscimento al “merito” per l’ammissione all’esame di Stato delle studentesse e degli studenti del Liceo Vallisneri.

“Siamo felicissimi – ha dichiarato la Dirigente scolastica Maria Rosaria Mencacci – di accogliere questa iniziativa e come scuola e corpo docenti siamo aperti a qualsiasi altro tipo di attività che l’associazione voglia portare avanti con il nostro istituto”

La borsa di studio è un’opportunità per incentivare e motivare gli studenti nel proprio percorso di studio destinata agli studenti del 5° anno del Liceo scientifico A. Vallisneri che posseggono non solo requisiti di merito (media voto ammissione all'esame di stato compresa tra 8.30 e 10.00), ma che si distinguono in alcune materie quali arte, materia scientifica, umanistica, sport, portando lustro alla scuola e siano impegnati in un attività sociale e/o caritativa e/o attività di volontariato .

“Alice teneva molto alla scuola – ha raccontato Mario Benvenuti, padre della studentessa a cui è dedicata la borsa di studio – e qui al liceo di Via delle Rose aveva trovato un ambiente ideale e di felicità. Per tutto il periodo della sua malattia e anche nei suoi ultimi giorni, ha sempre amato studiare. Questa è stata la motivazione che ci ha dato la forza per istituire questo riconoscimento agli studi meritevoli.”

Francesco Carmassi è un ragazzo come tutti gli altri studenti presenti oggi all’evento, ma ha indubbiamente un curriculum scolastico d’eccellenza. Oltre ad avere un’ottima votazione di ammissione all’esame di stato, 9,36, si è distinto per avere ottenuto il conseguimento del Brevetto Bagnanti, la certificazione First di livello B2, ed avere conseguito il corso per selezionati presso la scuola S.Anna di Pisa. Inoltre si è distinto nel sociale per essere impegnato in attività di volontariato presso la Misericordia di Massarosa ed aver conseguito il diploma di soccorritore di Primo Livello.

Alle 17:00 presso la sede di Confartigianato Lucca Michela Fucile e Roberto Favilla, rispettivamentepresidente e direttore dell’associazione, hanno consegnato a Lucia Betti, presidente dell’associazione Alice Benvenuti onlus e al padre di Alice, Mario Benvenuti, i fondi raccolti in occasione dell’evento giunto alla 15^ edizione Pane e…, dedicato al pane e ai panificatori, con l’obiettivo di realizzare un grande laboratorio all’aperto, dove è possibile scoprire tutte le fasi della lavorazione artigianale dei prodotti da forno.

“Consegnare nelle mani della signora Lucia, mamma di Alice e presidente dell’associazione quanto ricavato grazie alla generosità dei nostri concittadini - hanno dichiarato Michela Fucile e Roberto Favilla - ci riempi di orgoglio e ci dà la certezza che questi soldi saranno destinati ad opere utilissime quanto importanti e necessarie per pagare il soggiorno di molti genitori che altrimenti non potrebbero stare vicino ai loro figli degenti oncologici”

Nel mese di dicembre l’associazione Alice Benventi onlus è impegnata in vari appuntamenti: sabato 21 dicembre alle ore 21:00 per la raccolta fondi assieme all’Associazione Orchestra Teatro del Giglio, grazie al sostegno della Fondazione Cassa di risparmio di Lucca, che vede impegnati 47 elementi dell’orchestra e 5 cantanti, che si terrà nella chiesa di San Francesco e fino a martedì 24 dicembre le volontarie dell’associazione sono presenti per confezionare i pacchetti natalizi per la raccolta fondi presso la libreria Ubik in Via Fillungo