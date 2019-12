Una rassegna cinematografica nel calendario degli eventi del Puccini Days

Altri articoli in Cultura e spettacolo

mercoledì, 11 dicembre 2019, 15:25

Sara Piazza, classe 1978, una laurea in giurisprudenza, un lavoro lontano anni luce dalla scrittura, appassionata di fotografia, diversi anni vissuti a Milano, madre e moglie di tre bambini è rientrata a Lucca, la sua città natale, in tempi recenti e forse proprio qui ha trovato l’ispirazione per la stesura...

mercoledì, 11 dicembre 2019, 12:57

Le strade della musica classica portano a Lucca i grandi interpreti della scena internazionale per la 56a edizione della Stagione cameristica dell’Associazione Musicale Lucchese. Il primo appuntamento è previsto per domenica 19 gennaio 2020, come sempre alle 17 all’Auditorium “Boccherini”

mercoledì, 11 dicembre 2019, 08:39

Le nove scuole dell’istituto aprono le porte a genitori e futuri alunni per farsi conoscere in vista del prossimo anno scolastico. Le iscrizioni si apriranno il 7 gennaio e chiuderanno il 31 gennaio 2020

martedì, 10 dicembre 2019, 12:27

200 anni fa Giacomo Leopardi, a poco più di venti anni, scriveva "L'infinito" In occasione di questa grande ricorrenza giovedì 12 alle ore 17:30 presso la saletta San Franceschetto, in Piazza S. Francesco ci sarà l'ncontro su "Cosa è (stato) per noi l'infinito di Leopardi"

martedì, 10 dicembre 2019, 11:28

Sabato 14 dicembre (ore 21) al Teatro del Giglio il grande giornalista e scrittore Corrado Augias sarà ospite dei Puccini Days 2019 con la sua nuova narrazione su Tosca, un nuovo racconto teatrale dedicato a Giacomo Puccini dal titolo “Corrado Augias narra Tosca”

martedì, 10 dicembre 2019, 09:19

Sono 16 gli allievi della Jam Academy - International Academy of Modern Music di Lucca protagonisti della cerimonia di consegna dei Diplomi di laurea estera che si è tenuta nella Cappella Farnese di Bologna nei giorni scorsi