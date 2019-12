Visita guidata straordinaria dell’ex complesso manicomiale di Maggiano

Altri articoli in Cultura e spettacolo

lunedì, 9 dicembre 2019, 16:05

Tutto esaurito per lo spettacolo che chiude l'anno di eventi per i 30 anni della Cooperativa La Mano Amica.Solo il loggione è rimasto libero per il musical più esplosivo di sempre portato in scena da Vijay Pierallini con Movinart Dance Studio e LYM Academy Lucca.

lunedì, 9 dicembre 2019, 11:35

Al Museo nazionale di Villa Guinigi la cultura classica, ponte tra passato e presente, si racconta attraverso un esperimento di letteratura contemporanea

sabato, 7 dicembre 2019, 22:28

Pitigliano non è solo una delle tre città, con Sorano e Sovana, del tufo in Maremma, è anche la custode di una delle più antiche comunità ebraiche di cui conserva secolare memoria

sabato, 7 dicembre 2019, 18:08

Per il secondo anno Lucca Classica Music Festival ha presentato le anticipazioni della sesta edizione 2020 a Il Desco, annunciando il primo grande ospite dell’edizione 2020: Ezio Bosso

sabato, 7 dicembre 2019, 15:07

Domenica 8 dicembre, dalle ore 16, al Teatro dei Rassicurati di Montecarlo si terrà la quinta giornata dell’undicesima edizione del Festival Nazionale Città di Montecarlo “L’Ora di Teatro - Un Sipario aperto sul Sociale” organizzato dalla F.I.T.A.

sabato, 7 dicembre 2019, 12:25

"Giuseppe Ardinghi e Mari Di Vecchio. L'ambiente artistico del Novecento a Lucca"