110° anniversario della nascita di Mario Tobino

giovedì, 9 gennaio 2020, 16:17

La proposta di formazione teatrale per giovani, giovanissimi e adulti realizzata dal Teatro del Giglio per la stagione 2019-2020 è il frutto di una nuova azione strategica posta in essere con soggetti che operano nel campo della formazione teatrale sul nostro territorio

mercoledì, 8 gennaio 2020, 16:30

La Cattiva Compagnia Teatro presenta Riscoprire l'Inferno di Dante grazie al laboratorio teatrale "Infernaltrip". Dal 14 gennaio appuntamento con le lezioni inserite nei laboratori del Teatro del Giglio. Laboratorio teatrale per adulti

mercoledì, 8 gennaio 2020, 16:23

La Tufts Symphony Orchestra diretta dal Maestro John Paeg al Teatro del Giglio giovedì 9 gennaio alle ore 19 per un concerto a ingresso gratuito

mercoledì, 8 gennaio 2020, 10:44

Un'immersione nella musica di Mozart e di Boccherini apre la stagione 2020 di "Musica Ragazzi", la stagione di concerti dedicata agli studenti promossa dall'Associazione Musicale Lucchese

mercoledì, 8 gennaio 2020, 08:56

Neutralizzando le 12 partite che lo hanno visto opporsi al forte giocatore tedesco, il quale ha raggiunto la finale per la terza volta nelle ultime 4 competizioni, il lucchese Eros Riccio si è confermato campione del mondo FICGS di scacchi per corrispondenza per la 14ª volta consecutiva

martedì, 7 gennaio 2020, 22:08

Nella cornice della chiesa di San Macario in Piano si è svolto l’ultimo concerto alla presenza del Coro DisCantus dell’Associazione Culturale San Francesco di Pisa, del Coro della Comunità Parrocchiale del Coro Cicale formato dai piccoli cantori della comunità