Cultura e spettacolo



A Saltocchio la terza edizione della Rassegna Teatrale Anspi

giovedì, 23 gennaio 2020, 07:56

Il Circolo Anspi di Saltocchio, in collaborazione con la compagnia teatrale In Dolce Compagnia, organizza nei mesi da febbraio a maggio 2020 la terza edizione della Rassegna Teatrale Anspi dedicata alle compagnie teatrali amatoriali presso il teatro del Centro S.Andrea di Saltocchio (Lucca).



Il primo appuntamento della rassegna teatrale è previsto per sabato 1 febbraio 2020 alle ore 21.15 con la commedia "Historye Porcariensis" messa in scena dalla compagnia teatrale amatoriale Giovani Comici Rughesi di Porcari.



La rassegna teatrale proseguirà il 7 marzo 2020 con la commedia comica in vernacolo livornese "Livornesi di scoglio" della compagnia teatrale Gli Sciagattati di Livorno e terminerà il 2 maggio 2020 con la commedia brillante "Te la do io la cura" della compagnia teatrale Un Prato di Marlia.



Tutti gli spettacoli saranno ad ingresso libero e inizieranno alle ore 21.15 presso il teatro del Centro S.Andrea di Saltocchio (Lucca).