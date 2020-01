Cultura e spettacolo



Cattedrale di S. Martino, 950 anni e non li dimostra

sabato, 11 gennaio 2020, 14:19

di giulia del chiaro

Un anno ricco di iniziative per i 950 anni della dedicazione della cattedrale lucchese che, tra conferenze, convegni, eventi musicali, mostre e visite guidate per grandi e piccoli, commemorerà, insieme alla cittadinanza, questo importante anniversario rivolgendosi sia ai fedeli che ai non credenti, con numerose iniziative dedicate alla storia e all’arte che inizieranno il prossimo sabato per proseguire fino al 17 dicembre.

Ad aprire la serie di eventi, l’incontro del prossimo sabato (18 gennaio) a Palazzo Ducale, alle 16.30, durante il quale lo storico Franco Cardini e il cardinale Gualtiero Bassetti interverranno sulla storia e la vita della cattedrale. Il programma è stato presentato, questa mattina, dall’Arcivescovo Paolo Giulietti nel corso di una conferenza stampa nella sagrestia di San Martino. Monsignor Giulietti ha voluto sottolineare l’importanza di questa ricorrenza e la centralità della cattedrale in questione che in qualche modo parla della città e alla città, come centro di interesse artistico, culturale, turistico e religioso: “l’anniversario che si celebra quest’anno – ha spiegato – non riguarda solo i cristiani, ma tutta la comunità divenendo un’occasione per riscoprire la città e approfondirne la conoscenza. La cattedrale – ha proseguito – è qualcosa che riguarda il mondo dello spirito, ma è anche fatta di pietre e nel tempo, come un organismo vivente, si è trasformata secondo le esigenze e le vicende della vita religiosa, ma anche di quella cittadina”.

Il ciclo di conferenze, che partirà il 7 febbraio per proseguire fino al 16 di dicembre con 17 incontri, vedrà la partecipazione di docenti universitari e specialisti che racconteranno la storia artistica della cattedrale lucchese dalla fondazione, al rinascimento fino alle epoche successive. Accanto a quest’ultime, la città ospiterà anche due convegni: “San Martino cantiere di restauro e di conoscenza” (giovedì 11 giugno nell’auditorium di Palazzo delle Esposizioni della Fondazione Banca del Monte) e il convegno internazionale “All’ombra di San Martino: storia, arte e devozione” che, in programma per il 25, 26 e 27 novembre, nell’auditorio della Cappella Guinigi del Complesso di San Francesco, vedrà la partecipazione di specialisti del settore italiani e esteri.

Molti, poi, gli appuntamenti con la musica di cui la cattedrale è da sempre palcoscenico sia per la componente corale sia, a partire dal 14° secolo, per quella organistica. San Martino, infatti, ospiterà, per il secondo anno, il festival organistico e altre manifestazioni musicali come quella del 12 aprile, con il concerto organistico di Pasqua, e quella del 1° maggio, durante la quale “Lucca Classica” omaggerà la chiesa con un concerto.

L’anniversario sarà, inoltre, l’occasione per presentare alcune nuove pubblicazioni come gli atti tratti dai due convegni e il libro sulla cattedrale di Monsignor Ghilarducci.

Tra le mostre organizzate – che andranno dal 18 giungo fino a fine agosto – vale la pena di ricordare “La prova del labirinto”: tutte le sere, dalle 21, sulla pavimentazione di piazza San Martino, verrà proiettato un labirinto luminoso che riprodurrà quello marmoreo presente nel portico della chiesa. L’idea è quella di permettere a chi lo percorre di rivivere il senso del cammino fino al centro.

In programma anche una serie di visite guidate, al costo di 3 euro a persona, alla riscoperta delle antiche chiese di Lucca e della piana (per info e prenotazioni rivolgersi alla biglietteria del museo della cattedrale in piazza Antelminelli, 0583490530, segreteria@museocattedralelucca.it). Attenzione anche ai più piccoli con 4 possibili percorsi di attività didattiche per le scuole tra lezioni in classe, visite e laboratori. Un’altra iniziativa interessante è quella che prevede la presentazione, alla fine della messa domenicale e nei mesi di febbraio e marzo, dei i documenti dell’archivio diocesano sulla vita della cattedrale nel corso dei secoli.

Un programma impegnativo, dunque, lungo tutto l’anno e, per certi versi, molto ambizioso. Oltre alle numerose attività proposte, infatti, l’impegno si dirige anche verso altre due importanti questioni: un’indagine diagnostica sul Volto Santo in collaborazione con il CNR, resa necessaria da una caduta del colore avvenuta negli ultimi anni, e il posizionamento definitivo del monumento ad Ilaria Del Carretto nella Cappella di Santa Apollonia dove nel 1995 era stato posto provvisoriamente, ma da cui non è più stato spostato.

Accanto alle iniziative culturali e religiose, poi, sono due gli obiettivi che la curia si pone per il 2020: l’installazione di un impianto di riscaldamento adeguato e un potenziamento dell’accessibilità alla chiesa, affinché, quest’ultima, possa davvero accogliere tutti.

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi alla chiesa della cattedrale di Lucca: 0583490530, info@museodellacattedrale.it o visitare il sito: www.cattedralelucca.it.



Foto di Ciprian Gheorghita