Cultura e spettacolo



Concerto delle Feste alla LYM Academy

sabato, 4 gennaio 2020, 15:35

Torna anche quest'anno il Concerto delle feste di Auser Lucca Insieme Onlus, associazione di volontariato culturale per la libera età. Il concerto, organizzato per la terza edizione consecutiva in collaborazione con il M° Vijay Pierallini, sarà ospitato domenica 5 gennaio alle ore 17.30 nella sede di LYM Academy, la scuola di musical inaugurata a settembre da Pierallini. Il programma prevede un primo tempo a cura del gruppo di musica del Nord Europa "Il Fojonco", con Angelo Giannini alla voce e organetto, Michele Paoli al violino, Gianfranco Spinelli al tin whistle e cornamusa e Ambrogio Pagani alla voce e chitarra. Il secondo tempo, invece, sarà animato dai corsi junior, young e dal Chorus Show della LYM.Lo spettacolo è a ingresso gratuito fino a esaurimento posti, con la possibilità di lasciare un'offerta che andrà a finanziare le attività di Auser Lucca Insieme per il 2020. Per info: 347 0338994