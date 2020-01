A S. Macario successo per il concerto dell’Epifania la Rassegna Invernale "... Sui passi di Puccini..."

Altri articoli in Cultura e spettacolo

martedì, 7 gennaio 2020, 16:20

Dopo gli appuntamenti musicali del periodo natalizio riprende da martedì 14 gennaio l'attività del laboratorio corale ideato da Manuel Del Ghingaro

martedì, 7 gennaio 2020, 11:51

Dal film cult “L'attimo fuggente”, lo spettacolo omonimo con protagonista Ettore Bassi nel ruolo del professor John Keating al Teatro del Giglio dal 10 al 12 gennaio

martedì, 7 gennaio 2020, 11:42

Riprende domenica 12 gennaio (ore 17, saletta Catalani del San Luca Palace Hotel) “Come eravamo”, la rassegna cinematografica 2019-2020

lunedì, 6 gennaio 2020, 19:34

Vi ricordate dei racconti "I viaggi di Giovannino Perdigiorno" o "Il gatto in gondola" di Gianni Rodari? A riportare sul palco la memoria dello scrittore piemontese é "Favole in musica", il concerto-spettacolo che ha omaggiato l'autore per celebrare il centenario della sua nascita

lunedì, 6 gennaio 2020, 11:38

Si parlerà di figure di alto spessore culturale come Romeo Giovannini e Guglielmo Petroni nelsecondo incontro dedicatoagli approfondimento della mostra “Giuseppe Ardinghi e Mari Di Vecchio

sabato, 4 gennaio 2020, 17:52

Lunedì 6 gennaio, alle ore 16:30, si terrà il terzo appuntamento della rassegna di teatro per famiglie “Teatrando” organizzata dalla F.I.T.A. - Federazione Italiana Teatro Amatori - Comitato Provinciale di Lucca al Teatro Comunale “Idelfonso Nieri” di Ponte a Moriano