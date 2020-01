Cultura e spettacolo



Dentro la musica di Mozart e Boccherini

mercoledì, 8 gennaio 2020, 10:44

Un'immersione nella musica di Mozart e di Boccherini apre la stagione 2020 di "Musica Ragazzi", la stagione di concerti dedicata agli studenti promossa dall'Associazione Musicale Lucchese.



Domani, giovedì 9 gennaio, a partire dalle 10 all'auditorium "L. Boccherini", sono attesi oltre 250 bambini per assistere alle prove aperte dell'orchestra dell'Istituto diretta dal maestro GianPaolo Mazzoli. Guidati da Carla Nolledi, ideatrice e curatrice di "Musica ragazzi", i bambini più piccoli, delle materne e delle elementari, ascolteranno due minuetti di Luigi Boccherini, mentre per i più grandicelli, alle 11:30, è in programma il primo movimento della celebre Sinfonia n.40 di Mozart.



Per tutti sarà l'occasione per capire come si costruisce un concerto, quindi scoprire i temi affidati alle varie parti dell'orchestra, comprendere il lavoro del direttore e poi apprezzare l'esecuzione completa delle opere in programma, scelte appositamente per facilitare l'approccio dei più piccoli alla grande musica classica.



I due concerti sono aperti al pubblico e il costo del biglietto è di 3 euro. Per info: Associazione Musicale Lucchese, tel. 0583/469960.