Eros Riccio si conferma campione del mondo FICGS per la 14ª volta consecutiva

mercoledì, 8 gennaio 2020, 08:56

Si è conclusa la finale del 17° Campionato del Mondo FICGS di scacchi per corrispondenza tra il tedesco Herbert Kruse, che ha vinto il torneo dei candidati, e l’italiano Eros Riccio, campione in carica.

Neutralizzando le 12 partite che lo hanno visto opporsi al forte giocatore tedesco, il quale ha raggiunto la finale per la terza volta nelle ultime 4 competizioni, il lucchese Eros Riccio si è confermato campione del mondo FICGS di scacchi per corrispondenza per la 14ª volta consecutiva.

Gli appassionati possono visionare le partite disputate cliccando sul seguente sito: http://www.ficgs.com/tournament_FICGS__CHESS__WORLD_CHAMPIONSHIP__000017.html .

Questa, invece, l’ampia pagina riassuntiva dell’attività scacchistica di Riccio su Wikipedia: https://it.wikipedia.org/wiki/Eros_Riccio .