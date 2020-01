Cultura e spettacolo



"Fiume città di passione": si presenta il volume di Raoul Pupo

martedì, 21 gennaio 2020, 08:56

Il fitto calendario delle iniziative previste per le giornate della Memoria e del Ricordo per iniziativa di Provincia e Comune di Lucca, con il sostegno scientifico e il supporto organizzativo dell'Istituto storico della Resistenza e dell'Età contemporanea, prevede un importante appuntamento il prossimo venerdì 24 gennaio, alle ore 17, presso la casa della Memoria e della Pace di Lucca (Castello di Porta San Donato, Mura Urbane): la presentazione del volume di Raoul Pupo, Fiume città di passione, Laterza 2018 con l'intervento dello stesso autore, storico dell'Università di Trieste che ha dedicato l'intera sua carriera allo studio dei temi legati al "confine orientale"; l'incontro sarà introdotto da Stefano Bucciarelli, presidente dell'ISREC di Lucca. Nell'anno di Fiume Capitale europea della Cultura e a 100 anni dall'impresa fiumana di D'Annunzio, sarà questa l'occasione per dibattere temi legati alla storia di quella città che rappresentano grandi questioni della storia europea e sono pure legati a parte importante della storia lucchese, per il ricordo degli esuli istriani, dalmati e fiumani che qui trovarono riparo dopo la seconda guerra mondiale.