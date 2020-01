Fondazione BML lancia un concorso per le scuole di Lucca e Viareggio realizzato con il Miur

Altri articoli in Cultura e spettacolo

mercoledì, 22 gennaio 2020, 13:57

Torna per il settimo anno consecutivo, il ciclo di approfondimenti sulla musica 'Friday I'm in Love' e lo fa con un incontro, in programma venerdì 24 gennaio alle 21:30, a ingresso libero, allo Sky Stone & Songs

mercoledì, 22 gennaio 2020, 13:48

I biglietti per il concerto sono andati a ruba in pochissime ore, ma ci sono altre opportunità per vedere il maestro Ezio Bosso all'opera con l'orchestra sinfonica dell'ISSM "L. Boccherini"

mercoledì, 22 gennaio 2020, 13:30

Il frate cappuccino morto ad Auschiwtz verrà ricordato in occasione del Giorno della Memoria 2020 con preghiere, proiezioni, musiche e letture

martedì, 21 gennaio 2020, 20:56

Anche questa mattina noi delle Gazzette eravamo sintonizzati su Rai 1 per ascoltare l’intervento della nostra collaboratrice e criminologa Anna Vagli. Nuovamente ospite a Storie Italiane

martedì, 21 gennaio 2020, 14:36

Nei giorni scorsi Antonella Lancellotti di Rotork, Daniela Franceschi di Gambini e Ombretta Pacini di Fapim hanno consegnato abiti per donne e bambini donati dai dipendenti delle rispettive aziende, all'associazione che tutela donne e bambini vittime di violenza, che sono ospiti dei rifugi di prima accoglienza gestiti dall'associazione

martedì, 21 gennaio 2020, 14:04

Claudio Villa, prestigiosa firma di casa Bonelli e disegnatore di Tex, è uno degli ospiti d'onore alla fiera che mette al centro il fumetto