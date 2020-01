Cultura e spettacolo



Giorgio Panariello protagonista al Teatro del Giglio

venerdì, 24 gennaio 2020, 10:18

Questo sarà un anno speciale per Giorgio Panariello che compie 60 anni e festeggia i 20 anni di carriera dal grandissimo successo di "Torno sabato"!

E non poteva che scegliere il palco per celebrare questi importanti traguardi con un nuovo imperdibile tour che da marzo lo vedrà protagonista nei teatri italiani con "LA FAVOLA MIA", un one man show unico in pieno stile "Panariello".

Ben 9 saranno le date in Toscana, tutte realizzate dalla LEG Live Emotion Group di Sandro Giancomelli.

il tour partirà' proprio dalla nostra regione il 13 marzo alla Città del Teatro di Cascina (DATA ZERO).

Tante risate, un pizzico di irriverenza, attualità e grandi classici del suo repertorio: saranno questi gli ingredienti di questo nuovo spettacolo in cui Panariello racconta e si racconta ripercorrendo in una veste inedita e attuale i 20 anni che lo hanno visto protagonista tra teatro, cinema e televisione.

Questo il calendario delle date in Toscana :

13 marzo Citta' del Teatro di Cascina (DATA ZERO),

20 marzo al Teatro Pala Montepaschi di Chianciano Terme (Siena),

31 marzo al Teatro Goldoni di Livorno

5 aprile al Teatro Moderno di Grosseto,

8 aprile al Teatro Politeama Pratese di Prato

18 aprile al Teatro Verdi di Pisa

23 aprile al Teatro Verdi di Montecatini

5 maggio al Teatro del Popolo di Colle Val D'Elsa – Siena

6 maggio al Teatro del Giglio di Lucca

I biglietti per le date spettacolo sono già disponibili in prevendita su www.ticketone.it e punti vendita abituali.

www.instagram.com/giorgiopanarielloreal/

facebook.com/PanarielloOfficial

twitter.com/GioPanariello

www.giorgiopanariello.it