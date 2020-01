Giornata nazionale della promozione della cultura economica all'ITE "Carrara"

Altri articoli in Cultura e spettacolo

sabato, 11 gennaio 2020, 16:56

Alle ore 17:30, in concorso, la Compagnia Ronzinante Teatro di Merate (Lecco) metterà in scena “Camping” di Lorenzo Corengia

sabato, 11 gennaio 2020, 16:47

Una scenografia semplice ed essenziale caratterizza l’adattamento in prosa de L’attimo fuggente, un grandissimo film del 1989 con protagonista Robin Williams, per la regia di Marco Iacomelli e firmato da Tom Schulman, che per la versione cinematografica ha vinto l'Oscar per la migliore sceneggiatura originale

sabato, 11 gennaio 2020, 14:19

Un anno ricco di iniziative per i 950 anni della dedicazione della cattedrale lucchese che, tra conferenze, convegni, eventi musicali, mostre e visite guidate per grandi e piccoli, commemorerà, l'anniversario

venerdì, 10 gennaio 2020, 21:02

Comune di Lucca e Cineforum Ezechiele 25,17 insieme, per presentare alla città il film "Hammamet" di Gianni Amelio: in cui recita anche Alberto Paradossi, giovane e promettente attore lucchese

venerdì, 10 gennaio 2020, 21:02

Il corso è completamente gratuito e si rivolge a tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della provincia di Lucca. Le iscrizioni sono ancora aperte fino a esaurimento posti. Il 27 gennaio presso le Aule del Polo “Fermi-Giorgi” si terrà la prima lezione

venerdì, 10 gennaio 2020, 19:20

Nuovo appuntamento sabato 11 gennaio alle 21.15 della rassegna amatoriale "Chi è di scena!" in corso di svolgimento al Teatro Comunale Idelfonso Nieri di Ponte a Moriano organizzata dalla F.I.T.A. - Federazione Italiana Teatro Amatori - Comitato Provinciale di Lucca in collaborazione con il Comune di Lucca