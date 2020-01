Cultura e spettacolo



Giorni della Memoria e del Ricordo: le iniziative sul territorio provinciale

giovedì, 16 gennaio 2020, 12:56

Conservare e coltivare la memoria di eventi e momenti tragici della nostra storia e riaffermare quei valori di dignità, uguaglianza e libertà di ogni essere umano, con particolare attenzione all'infanzia. E' soprattutto questo il senso delle manifestazioni dedicate ai Giorni della Memoria e del Ricordo 2020.

Un'importanza che diventa ancora più rilevante in un momento, come quello attuale, che vede proprio quei valori tornare ad essere minacciati, insieme alla serenità di tanti cittadini e alla pace di molti Paesi.

Come ogni anno, Provincia e Comune di Lucca, con la collaborazione dell'Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea (Isrec) e di molti Comuni del territorio, hanno coordinato un programma ricco e articolato di iniziative per celebrare sia il Giorno della Memoria (27 gennaio), sia il Giorno del Ricordo (10 febbraio).

Il programma generale è stato illustrato oggi (giovedì 16 gennaio) nel corso di una conferenza stampa svoltasi a Palazzo Ducale, a cui sono intervenuti il presidente dell'Isrec Stefano Bucciarelli, la Consigliera provinciale Teresa Leone, l'assessora alla continuità della memoria storica del Comune di Lucca Ilaria Vietina, Rosalba Ciucci dell'Anpi e Simonetta Simonetti dell'Associazione Toscana Volontari della Libertà.

I temi riguardanti il Giorno della Memoria saranno affrontati in primo luogo da una mostra a Palazzo Ducale: "Educati alla guerra, nazionalizzazione e militarizzazione dell'infanzia nella prima metà del '900" curata da Gianluca Gabrielli (Università di Macerata) che incontrerà gli studenti e gli insegnanti sabato 25 gennaio a Palazzo Ducale alle 10.00. La mostra, dal 20 gennaio, rappresenta un viaggio nell'infanzia del primo Novecento fino alla Seconda Guerra Mondiale, per capire come i conflitti armati, la morte eroica, il virilismo, l'esaltazione della divisa e delle armi divennero pane quotidiano per l'infanzia italiana. Come si stava in classe durante la guerra di conquista della Libia? Come riuscì il fascismo a mettere in divisa la gioventù italiana? Come venne spiegata a scuola e in piazza la guerra d'Etiopia? Quando la 'cultura militare' divenne materia scolastica? In Italia tale percorso di nazionalizzazione e militarizzazione dell'infanzia fu sicuramente il più continuo e intenso di tutta Europa. Successivamente questa mostra sarà allestita a Gorfigliano (Minucciano) e poi a Castiglione di Garfagnana.

Sempre a Palazzo Ducale sarà allestita un'altra mostra "Il banco vuoto, le leggi razziali nella scuola in provincia di Lucca" a cura di Silvia Angelini, ISREC Lucca. La rassegna documenta le vicende salienti che caratterizzarono l'applicazione delle leggi razziali nella scuola in provincia di Lucca ricostruendo, tra l'altro, la storia della sezione speciale di scuola elementare per ebrei che funzionò a Viareggio dal 1940 al 1943.

Entrambe le mostre saranno visitabili, su prenotazione, a partire da lunedì 20 gennaio sino al 15 febbraio, dal lunedì al sabato (orario 9.00 - 18.00); aperture straordinarie con visite libere domenica 26 gennaio dalle 15.30 alle 19.00 e lunedì 27 gennaio dalle 9.00 alle 18.00. C'è la possibilità, per le scuole di ogni ordine e grado, di prenotare visite guidate con gli esperti messi a disposizione dall'Istituto Storico della Resistenza.

Quest'anno un'attenzione particolare, inoltre, sarà rivolta al al tema degli Internati Militari Italiani (IMI): il 27 gennaio infatti alle ore 17.30, Giorno della Memoria, il Consiglio Comunale di Lucca ed il Consiglio Comunale di Porcari si riuniranno congiuntamente a Palazzo Santini (Lucca) con due ospiti d'onore: Dante Unti di Porcari e Davide Massei di Piaggione, entrambi Internati Militari Italiani.

Molte altre le iniziative previste che toccheranno diversi temi legati alla memoria: dal ricordo di Giorgio Nissim (26 gennaio ore 16.30 al CRED di via Sant'Andrea a Lucca) alle letture, da parte dell'attore Marco Brinzi, di passi de "La tregua", dalla proiezione serale al Cinema Astra del film "Aquile randagie" (28 gennaio alle 21.00) sulla resistenza del movimento Scout, al ricordo di Jella Lepman le memorie di una profonda fiducia nei confronti della letteratura e dei bambini, nella convinzione che i libri per l'infanzia possono, in un certo senso, cambiare il mondo (Mostra sul tema della lettura allestita alla Casa della Memoria e della Pace, Castello San Donato, Mura Urbane).

Particolare attenzione viene data anche al tema del Porrajmos (lo sterminio dei Rom e dei Sinti) con un doppio incontro che si terrà il 21 gennaio a Palazzo Ducale (alle 10.00 per le scuole superiori) a cui interverrà Santino Spinelli, musicista e compositore Rom, e alle 18.00 sempre del 21 gennaio alla Casa della Memoria e della Pace, con un intervento del prof. Luca Bravi, Università di Firenze.

Anche quest'anno al tema dello sport e del razzismo è dedicata un'iniziativa in programma il 7 febbraio alle 10.00 in sala Tobino a Palazzo Ducale. Interverrà Adam Smulevich, autore del libro "Un calcio al razzismo – 20 lezioni contro l'odio" (per le scuole superiori).

Infine non poteva mancare un ricordo di Vera Michelin Salomon, antifascista romana che abitava sulle colline della Lucchesia, deceduta pochi mesi fa con la presentazione del libro sulla sua storia "I ragazzi di Via Buonarroti", che si terrà il 28 febbraio alle 17.30 alla Casa della Memoria e della Pace di Lucca.

Per celebrare invece il Giorno del Ricordo (10 febbraio), sabato 8 febbraio al Real Collegio di Lucca, luogo storico dove molti esuli vissero al loro arrivo nel capoluogo per diversi anni, è in programma alle 10.00 un Consiglio Comunale e Provinciale congiunto sui temi dell'esodo, delle foibe e più in generale sulla complessa vicenda del confine orientale italiano. Interverranno Aligi Soldati, esule di Pola e Pietro Finelli dell'Istituto Storico della Resistenza e dell'età Contemporanea in provincia di Lucca.

Sempre sul giorno del Ricordo da segnalare la mostra "Dall'Istria a Lucca, una raccolta di documenti familiari" a cura di Armando Sestani (ISREC Lucca). Per la prima volta a Lucca, documenti provenienti da una raccolta privata insieme a giornali e pubblicazioni, vengono presentate per costruire un percorso documentario che ha per tema l'esodo istriano. La mostra sarà allestita alla Casa della Pace e della Memoria, (Castello di San Donato, Mura Urbane) dal 10 al 20 febbraio.

Sono in programma altri incontri e iniziative sul Giorno della Memoria e il Giorno del Ricordo dedicati alle scuole di ogni ordine e grado (possibile prenotare visite guidate gratuite).

Per qualsiasi informazione e per prenotare le visite guidate si può contattare la Provincia di Lucca (tel. 0583- 417481 – scuolapace@provincia.lucca.it). La partecipazione delle scuole è gratuita ad ogni evento previa prenotazione.

Numerosi e articolati sono poi gli altri appuntamenti, elencati di seguito, che i singoli Comuni della nostra provincia hanno voluto promuovere per rendere omaggio e conservare una memoria ed un ricordo che fanno parte della nostra storia e della nostra identità democratica.

COMUNE DI LUCCA - PROVINCIA DI LUCCA



16 gennaio ore 17.00 - Lucca, Palazzo Ducale, Sala Accademia I

Anteprima Mostra Il banco vuoto le leggi razziali nella scuola in provincia di Lucca con visita guidata di Silvia Angelini, curatrice della mostra.

20 gennaio - 15 febbraio - Lucca, Palazzo Ducale, Sala del Trono

Mostra Educati alla guerra nazionalizzazione e militarizzazione dell'infanzia nella prima metà del '900 di Gianluca Gabrielli

20 gennaio - 15 febbraio - Lucca, Palazzo Ducale, Sala Accademia I

Mostra Il banco vuoto le leggi razziali nella scuola in provincia di Lucca a cura di ISREC Lucca.

21 gennaio ore 18.00 - Lucca, Casa della Memoria e della Pace, Castello di Porta San Donato, Mura Urbane. Porrajmos, lo sterminio dei Sinti e dei Rom interviene Luca Bravi.

23 gennaio ore 17.00 - Lucca, Casa della Memoria e della Pace, Castello di Porta San Donato, Mura Urbane. Presentazione libri Un ponte di libri l'autobiografia di Jella Lepman.

24 gennaio ore 17.00 - Lucca, Casa della Memoria e della Pace, Castello di Porta San Donato, Mura Urbane. Presentazione libro Fiume città di passione con la presenza dell'autore Raoul Pupo.

25 gennaio alle 10.00 - Lucca, Palazzo Ducale, Sala del Trono

Incontro con Gianluca Gabrielli, curatore della mostra Educati alla guerra.

26 gennaio alle 16.30 - Lucca, CRED, Via Sant'Andrea 33

Ricordo di Giorgio Nissim, a cura di Pietro Nissim.

27 gennaio alle 17.30 - Lucca, Palazzo Santini, Sala del Consiglio Comunale. Giorno della Memoria Consiglio Congiunto del Comune di Lucca e del Comune di Porcari in ricordo degli Internati Militari Italiani. Ospiti d'onore Dante Unti e Davide Massei.

27 gennaio ore 21.00 - Ponte a Moriano, Teatro Idelfonso Nieri

Spettacolo teatrale Pan Doktor e i suoi bambini Promosso da IC Lucca 5, ANPI Provinciale, ANPI Lucca.

27 gennaio ore 21.00 e 22.00 e 28 gennaio alle 10,30 - Lucca, Casa della Memoria e della Pace, Cast. Porta San Donato, Mura Urbane. Marco Brinzi legge La tregua di Primo Levi con il musicista Luca Giovacchini.

28 gennaio ore 9.00 - Lucca, Auditorium Agorà

In memoria della mia penna stilografica letture di Michele Neri.

28 gennaio ore 21.00 e 29 gennaio ore 10.00 - Lucca, Cinema Astra

Proiezione film Aquile randagie di Gianni Aureli.

29 gennaio ore 21.00 - Lucca, CRED, Via Sant'Andrea 33 a Lucca

Emilio Micheletti legge Se questo è un uomo di Primo Levi .

30 gennaio ore 9.30 - Lucca, Complesso ex Macelli, Via Pubblici Macelli. Convegno I lunghi anni '40 guerra ai civili e giustizia di transizione Promosso da Archivio di Stato di Lucca e MIBACT.

7 febbraio (10.00) - Lucca, Palazzo Ducale, Sala Mario Tobino

Presentazione libro Un calcio al razzismo 20 lezioni contro l'odio incontro con l'autore Adam Smulevich

8 febbraio ( 10.00) - Lucca, Real Collegio. Il Giorno del Ricordo Consiglio Congiunto del Comune di Lucca e della Provincia di Lucca, interventi di Aligi Soldati, esule istriano e di Pietro Finelli, ISREC Lucca.

10 - 20 febbraio - Lucca, Casa della Memoria e della Pace, Castello di Porta San Donato, Mura Urbane

Mostra Dall'Istria a Lucca una raccolta di documenti familiari a cura di Armando Sestani, ISREC Lucca.

22 febbraio ore 17.30 - Lucca, Casa della Memoria e della Pace, Castello di Porta San Donato, Mura Urbane. Il senso della storia incontro con Gianluca Fulvetti, Università di Pisa.

27 febbraio ore 10.30 e ore 17.30 - Lucca, Casa Memoria e Pace, Castello di Porta San Donato, Mura Urbane. Presentazione del libro "Senza salutare nessuno un ritorno in Istria" con Silvia Dai Prà.

28 febbraio alle 10.00 e alle 17.30 - Lucca, Casa Memoria e Pace, Castello di Porta San Donato, Mura Urbane. Presentazione libro "I ragazzi di Via Buonarroti" in ricordo di Vera Michelin Salomon.

Info: Comune di Lucca 0583-442002, sindaco@comune.lucca.it; Provincia di Lucca 0583-417481, scuolapace@provincia.lucca.it .



PROVINCIA DI LUCCA



24 gennaio ore 17.00 - Viareggio, Villa Argentina. Presentazione libro Indagine su Eichmann di Fabio Galluccio. A cura di Biblioteca Caprili, in collaborazione con il Comune di Viareggio, ANPI Viareggio, Fondazione Caprili



29 gennaio ore 17.00 - Viareggio, Villa Argentina (nell'ambito della Rassegna Di mercoledì)

Il sogno di Jella omaggio a Jella Lepman con Silvia Q. Angelini e Mimma Bondioli, a cura di ISREC Lucca



26 febbraio ore 17.00 - Viareggio, Villa Argentina (nell'ambito della Rassegna Di mercoledì)

Presentazione libro "Senza salutare nessuno un ritorno in Istria" di Silvia Dai Prà; a cura di ISREC Lucca

Info: Provincia di Lucca 0584 1647600, musei@provincia.lucca.it



COMUNE DI ALTOPASCIO



27 gennaio ore 10.00 - Altopascio, Cinema Teatro Puccini

Proiezione film "Il viaggio di Fanny" di Lola Doillon

Info: Comune di Altopascio 349 2970537, i.sorini@comune.altopascio.lu.it



COMUNE DI BAGNI DI LUCCA



23 gennaio ore 10.30 - Fornoli e Bagni Caldi, Parco della Pace

Commemorazione al monumento di Liliana Urbach, visita alla lapide Ex Grande Albergo delle Terme luogo di detenzione dal 43 al 44, interviene Filippo Antonini, Presidente provinciale ANPI



24 gennaio ore 9.30 - Bagni di Lucca, Teatro Accademico.

Proiezione del film "Mi ricordo Anna Frank" di Alberto Negrin, interviene Mario Regoli, ISREC Lucca.



27 gennaio ore 9.30 - Bagni di Lucca, Teatro Accademico. Proiezione Internati Militari Italiani, Davide e Dante di Roberto Carli, da un'idea di Roberta Massei. Ospite Davide Massei, intervengono Sergio Talenti, Nicola Barbato, ISREC In collaborazione con ISREC Lucca, IC Bagni di Lucca, ANPI

Info: Comune di Bagni di Lucca 0583-809940, 809925, 87394, cultura@comunebagnidilucca.it .

COMUNE DI BARGA



27 gennaio - Barga, Cinema Roma

Proiezione film sul tema della Memoria in collaborazione con l'Isi di Barga.



Febbraio - Barga, Museo Le stanze della Memoria

Mostra Nel vento e nel ricordo. Storie di bambini ebrei della Shoah in provincia di Lucca a cura di Silvia Angelini, Luciano Luciani, Emmanuel Pesi e realizzata da ISREC Lucca

Info: Comune di Barga 0583 724791, cultura@comunedibarga.it .



COMUNE DI BORGO A MOZZANO



27 gennaio ore 18.00 - Lucca, Convento dei Frati Minori Cappuccini

Celebrazione Santa Messa in ricordo del Beato Aniceto Koplin



29 gennaio ore 9.30 - Borgo a Mozzano, Sala delle Feste

La figura del Beato Aniceto Koplin e le vittime della Shoah



31 gennaio ore 21.00 - Borgo a Mozzano, Sala delle Feste

Letture e musiche in ricordo del Beato Aniceto Koplin e delle vittime della Shoah

In collaborazione con Misericordia Borgo a Mozzano, Convento Cappuccini di Lucca

Info: Comune di Borgo a Mozzano 0583 82041, magnani@comune.borgoamozzano.lucca.it



COMUNE DI CAMAIORE



25 gennaio ore 21.00 - Capezzano Pianore, Parrocchia Nostra Signora Sacro Cuore

Le Aquile randagie e l'attività di OSCAR con Emanuele Locatelli



21 gennaio ore 10.30 - Lucca, Palazzo Ducale - Sala Mario Tobino

Riflessioni sulla cultura ROM presentazione lavori IIS Chini Michelangelo sul Porrajmos. Con Santino Spinelli, musicista e compositore Rom. In collaborazione con Comune e Provincia di Lucca



3 febbraio ore 8.15 - Camaiore, Cinema Borsalino

Sant'Anna di Stazzema, memoria e giustizia spettacolo teatrale Scalpiccii sotto i platani di Elisabetta Salvatori, intervento di Marco De Paolis, presentazione dei lavori multimediali degli studenti



Data da definire - Lido di Camaiore, Auditorium IC "Giorgio Gaber"

L'eccidio di Sant'Anna di Stazzema interviene Roberto Rossetti, ISREC Lucca

Info: Comune di Camaiore 0584 986251, segreteria@comune.camaiore.lu.it



COMUNE DI CAPANNORI



21 gennaio - 1 febbraio 2020 - Capannori, Liceo Majorana

Mostra Perchè non accada mai più Ricordiamo a cura dell'Ass. Reg.le ANFFAS Emilia Romagna e Ass. "Amici dell'ANFFAS"



23 gennaio ore 20.30 - Capannori, Artè, via Carlo Piaggia. Proiezione L'Allenatore Errante di Pier Dario Marzi ed Emmanuel Pesi in collaborazione con gli studenti della scuola media di Camigliano. Intervista a Toni Carruezzo, ex bomber della Lucchese e Francesco Monaco, allenatore della Lucchese.



26 gennaio ore 14.00 - Marlia, Stadio Comunale, Viale Europa

3° torneo Erno Egri Erbstein per categoria esordienti, con Folgor Marlia, Folgore Segromigno, Pieve San Paolo, Fiorentina



27 gennaio - Capannori, Liceo Majorana

Impossibile - isolamento - serialità Installazione artistica a cura dell'Associazione Bidone



27 gennaio ore 17.00 - Tassignano, Artèmisia

Conferenza Come tu mi vedi discriminazione, esclusione e sterminio delle persone con disabilità



27 gennaio ore 21.00 - Capannori, Artè, via Carlo Piaggia

Proiezione film Nebbia in agosto di Kai Wessel.



31 gennaio ore 21.00 - Pieve di Compito, Sede Donatori

Compitese 1944 Storie dell'occupazione tedesca Testimonianza di Vittorio Campetti.



27 gennaio alle 9.30 e alle 11.00 - Artè, via Carlo Piaggia (riservato agli studenti del Liceo Majorana)

Action T4 Spettacolo conferenza sul programma nazista di eutanasia contro i portatori di handicap. A cura della Coop. CREA.



27 gennaio ore 9.00 - Capannori, Palazzo Comunale, Sala Consiglio (riservato agli studenti del Liceo Majorana) -Proiezione film Nebbia in agosto di Kai Wessel.



27 gennaio - Capannori, Auditorium ASL (riservato agli studenti del Liceo Majorana)

Proiezione film Pistoia 1944, una storia partigiana di Gaia Cappelli e Matteo Cerchiai



27 gennaio - Capannori, Palestra Liceo Majorana (riservato agli studenti del Liceo Majorana)

Ritrovo studenti per incontro finale Giorno della Memoria con performance dell'Associazione Bidone

Info: Comune di Capannori 0583 428335, sindaco@comune.capannori.lu.it



COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA



Dal 27 gennaio - Castelnuovo di Garfagnana. Realizzazione manifesti per invitare alla riflessione sui Giorni della Memoria e del Ricordo. Info: Comune di Castelnuovo di Garfagnana 0583-6448315, cultura@comune.castelnuovodigarfagnana.lu.it

COMUNE DI CASTIGLIONE DI GARFAGNANA



7 - 28 marzo - Castiglione di Garfagnana, Istituto Comprensivo. Mostra Il banco vuoto le leggi razziali nella scuola in provincia di Lucca a cura di ISREC Lucca.



7 - 28 marzo - Castiglione di Garfagnana, Palazzo Comunale. Mostra Educati alla guerra nazionalizzazione e militarizzazione dell'infanzia di Gianluca Gabrielli.



Febbraio - Castiglione di Garfagnana, Istituto Comprensivo. Iniziative sul tema del Giorno del Ricordo

Info: Comune di Castiglione di Garfagnana 0583-69911, protocollo@comune.castiglionedigarfagnana.lu.it .



COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI



27 gennaio ore 10.00 - Coreglia Antelminelli

Presentazione della mostra Il banco vuoto da parte della curatrice Silvia Angelini ISREC Lucca



18 febbraio - 1 marzo - Coreglia Antelminelli, Palazzo Il Forte

Mostra Il banco vuoto le leggi razziali nella scuola in provincia di Lucca a cura di ISREC Lucca

Info: Comune di Coreglia 0583 -78152, i.pellegrini@comune.coreglia.lu.it



COMUNE DI FORTE DEI MARMI



27 gennaio ore 9.00 - Forte dei Marmi, ingresso Palazzo Comunale, Piazza Dante

Cerimonia per ricordare le vittime dell'Olocausto letture di testimonianze di sopravvissuti all'Olocausto con le scuole.



27 gennaio ore 10.15 - Forte dei Marmi, Auditorium Scuola Secondaria Ugo Guidi

Il coraggio della memoria 2020 rappresentazione e laboratorio teatrale.



27 gennaio ore 17.30 - Forte dei Marmi, Villa Bertelli

Meditate che questo è stato il dovere della memoria oggi con Roberto Rossetti, ISREC Lucca.



10 febbraio ore 11.30 - Auditorium Scuola Secondaria Ugo Guidi e ore 17.30 - Villa Bertelli

Il Giorno del Ricordo intervengono Stefano Bucciarelli, ISREC Lucca e Aligi Soldati, esule istriano (la mattina con le scuole). Durante l'incontro pomeridiano proiezione del filmato Gli esuli istriani, fiumani e dalmati a Lucca.

Info: Comune di Forte dei Marmi 0584 280262, presidentedelconsigliocomunale@comunefdm.it .



COMUNE DI GALLICANO



25 gennaio (9.30) - Gallicano, Auditorium Giuliano Guazzelli

Spettacolo teatrale Stelle di stoffa gialla a cura della Compagnia Teatrale La Ribalta

Info: Comune di Gallicano 0583 7307202, info@comune.gallicano.lu.it



COMUNE DI MASSAROSA



19 gennaio ore 18.00, 20 gennaio mattina - Massarosa, Teatro Vittoria Manzoni

Spettacolo teatrale Esisto ancora per non dimenticare

Gennaio e febbraio - scuole di Massarosa

Incontri nelle scuole sulle leggi razziali a cura di ANPI Massarosa, mostra Porrajmos altre strade sul sentiero per Auschwitz. Info: Comune di Massarosa 0584 979328, l.massei@comune.massarosa.lu.it

COMUNE DI MINUCCIANO

20 febbraio - 1 marzo - Gorfigliano, Sala CIAF Pietro Ferri

Mostra Educati alla guerra nazionalizzazione e militarizzazione dell'infanzia di Gianluca Gabrielli

Info: Comune di Minucciano 0583 610391, info@comunediminucciano.it



COMUNE DI MONTECARLO



10 gennaio - 10 febbraio - Montecarlo, Istituto Comprensivo. Mostra Nel vento e nel ricordo. Storie di bambini ebrei della Shoah in provincia di Lucca a cura di Silvia Angelini, Luciano Luciani, Emmanuel Pesi e realizzata da ISREC Lucca. Promosso da IC Montecarlo.

17 gennaio ore 9.30 e ore 10.45 - Montecarlo, Teatro dei Rassicurati. Spettacolo Roma Auschwitz andata e ritorno di Roberto Bencivenga. In collaborazione con IC Montecarlo.

Info: Comune di Montecarlo 0583-229725, culturaeturismo@comune.montecarlo.lu.it



COMUNE DI PESCAGLIA



26 gennaio ore 21.00 - Trebbio, Circolo ANSPI . Conferenza La memoria a Pescaglia, un comune in guerra. Info: Comune di Pescaglia 0583-35401, protocollo@comune.pescaglia.lu.it



COMUNE DI PIEVE FOSCIANA



27 gennaio - Pieve Fosciana, Scuola Primaria De Stefani. Laboratori della Memoria a cura dell'Istituto Storico della Resistenza. Info: Comune di Pieve Fosciana 0583-66821, a.fanani@comune.pievefosciana.lu.it .



COMUNE DI PORCARI



21 gennaio - 6 febbraio ore 21.00 - Porcari, Scuola Secondaria di 1° grado. Mostra Nel vento e nel ricordo, storie di bambini ebrei della Shoah in provincia di Lucca realizzata da ISREC Lucca.

Info: Comune di Porcari 0583 211885, biblioteca@comune.porcari.lu.it

COMUNE DI SERAVEZZA



28 gennaio ore 11.00 - Loc. Marzocchino, Scuola Media E. Pea

Spettacolo teatrale Scalpiccii sotto i platani di Elisabetta Salvatori

Info: Comune di Seravezza 0584 757760, segreteria.sindaco@comune.seravezza.lucca.it



COMUNE DI STAZZEMA



12 - 13 gennaio - viaggio della Memoria ad Auschwitz di una delegazione del Comune e di giovani



23 gennaio alle 10.00 - Pontestazzemese, IC "Martiri di Sant'Anna"

Incontro con la storia con Kitty Braun Falaschi, deportata a Ravensbrück e Bergen Belsen



27 gennaio alle 20.00 - Cardoso, Palazzo della Cultura

Proiezione Tutto questo davanti agli occhi di Walter Veltroni, testimonianza di Sami Modiano, deportato ad Auschwitz. Info: Comune di Stazzema 0584 77521, direttore@parconazionaledellapace.it



COMUNE DI VIAREGGIO



27 gennaio ore 10.00 - Viareggio, Teatro Jenco

Spettacolo teatrale "Ich war da - Io ero là" di e con Marco Brinzi e Caterina Simonelli

Info: Teatro Jenco 0584 1972402, info@teatrojenco.com



COMUNE DI VILLA BASILICA



27 gennaio ore 10.00 - Villa Basilica, Sala Convegni

Conferenza Le premesse storiche della Shoah e proiezione film " Train de Vie" di Radu Mihăileanu

Info: Comune di Villa Basilica 0572 461626, info@comune.villabasilica.lu.gov.it