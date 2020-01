Cultura e spettacolo



Grande successo per la mostra "Luci magiche dalla Lapponia"

sabato, 4 gennaio 2020, 15:33

La mostra fotografica "Luci magiche dalla Lapponia" di Giuseppe Pellicci nel castello di Porta San Pietro sulle mura urbane al civico 6, resterà aperta fino al 6 gennaio compreso e, visto l'ottimo riscontro ricevuto da parte del pubblico (oltre 500 persone hanno visitato l'esposizione in soli quattro giorni), per le ultime due giornate ( 5 e 6 gennaio) l'apertura sarà prevista anche la mattina dalle 10.30 alle 12.30 oltre che al pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30. La mostra è una delle molte iniziative dell'associazione Lucchesi nel Mondo "Una porta per l'arte" ed è stata realizzata dall'associazione "Labirinto dell'Immagine" e dal Fotoclub Lucchese; al suo interno è possibile ammirare alcuni scatti del fenomeno dell'aurora boreale oltre a immagini della Lapponia (tra le quali ad esempio il monte Saana e le renne). La mostra è a ingresso libero.



Barbara Ghiselli