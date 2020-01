Cultura e spettacolo



La tensione per la nostra terra: i prossimi appuntamenti con il Circolo del Cinema

lunedì, 20 gennaio 2020, 09:58

Giovedì 23 gennaio al Cinema Centrale, il Circolo del Cinema di Lucca riprende l’attività dopo la pausa natalizia. Il 2020 apre con un ciclo di film molto diversi tra loro, che, a ben guardare, contengono, però, un filo comune molto elettrizzante: la tensione e il mistero fino a diventare, in certi casi, thriller. Si inizia con ANTROPOCENE (giovedì 23 gennaio), film visivamente emozionante, ma con conseguenze da thriller apocalittico. L’INGANNO PERFETTO (giovedì 30 gennaio) sembra, poi, una commedia, ma diventa un giallo dai risvolti imprevedibili come pure IL MISTERO DI HENRY PICK (giovedì 6 febbraio), che scivola, invece, verso un thriller di tipo letterario. Diverso STORIA DI UN MATRIMONIO (giovedì 13 febbraio) che è una sorta notevole di thriller bergmaniano dei sentimenti, mentre il film di Ken Loach, SORRY WE MISSED YOU (giovedì 20 febbraio), è un’invettiva feroce dell’inferno della “gig economy”. Con Cate Blanchett ecco che il misteroalla base di CHE FINE HA FATTO BERNADETTE (giovedì 27 febbraio), diventa quel mistero che ogni donna in sé racchiude.

Il programma a San Micheletto, dopo l’apertura lunedì scorso con l’omaggio a Leonardo Ghivizzani, dirigente del Circolo venuto a mancare il 21 dicembre scorso, prevede un programma dedicato alla nostra Terra e al punto di non ritorno a cui siamo arrivati.

Non bastano gli allarmi lanciati da decenni dagli scienziati. Non basta vedere i disastri in tutte le zone del Pianeta, viverli direttamente nella nostra Penisola. Il fallimento della conferenza Cop25 è la prova che in gioco ci sono enormi interessi economici. E i grandi inquinatori sono ancora fortissimi. Per questa ragione sono stati scelti alcuni film, che rappresentano in modo variegato questa apocalisse annunciata insieme ai possibili sogni che ancora sarebbe possibile abbracciare.

Il programma completo:

lunedì 27 gennaio: Koyanisqatsi di Godfrey Reggio

lunedì 3 febbraio: Silkwood di Mike Nichols

lunedì 10 febbraio: La quinta stagione di Peter Brosens, Jessica Woodworth

lunedì 17 febbraio: La donna elettrica di Benedikt Erlingsson

lunedì 24 febbraio: Sogni di Akira Kurosawa

Per accedere al Cinema Centrale occorre essere in possesso della tessera annuale (10,00 euro). È possibile sottoscrivere la tessera abbonamento al ciclo in corso al prezzo di 25,00 euro per i giovedì al Centrale. Inoltre da quest’anno si può sottoscrivere l’abbonamento Young (10,00 euro) per i nati dopo il 1° gennaio 1997 e l’abbonamento Sostenitore (100,00 euro) che danno entrambi libero accesso a tutte le proiezioni dell’anno.

Le tessere di socio possono essere sottoscritte nelle serate di proiezione a San Micheletto e al Cinema Centrale oppure presso la Libreria Baroni in Piazza San Frediano, 26 a Lucca. Per velocizzare il tesseramento si consiglia di prescriversi sul sito internet ufficiale www.circolocinemalucca.it.