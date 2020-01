Cultura e spettacolo



L’attrice e regista Silvia Parenti partecipa al Primo Festival Nazionale Fita di regia teatrale a Montecarlo

mercoledì, 15 gennaio 2020, 11:23

di vinicia tesconi

La Toscana è la sua terra d’origine e quella che la lega in frequenti ritorni. Il prossimo sarà il Primo Festival Nazionale Fita di regia teatrale che si terrà domenica 19 gennaio al teatro Rassicurati di Montecarlo e che la vede tra i concorrenti.

Lei è Silvia Parenti, attrice, modella, cantante e ballerina con una lunga carriera costellata di successi alle spalle, nata a Pisa, nel 1972, ma cresciuta a Trieste. Al Festival Fita di Montecarlo si cimenterà nel ruolo di regista insieme agli attori Claudio Andreotti e Vincenzo Abbruscato della Compagnia Teatro Studio. La passione per il teatro, Silvia Parenti, l’ha coltivata sin da bambina e già giovanissima ha frequentato il corso di dizione e recitazione presso la scuola di teatro di Ircop di Trieste e poi i corsi di dizione e recitazione tenuti dal regista Dino Castelli, referente casting del Friuli Venezia Giulia. Da subito ha iniziato a calcare le scene in rappresentazioni importanti collaborando con i grossi nomi dello spettacolo come Oreste Lionello,Paolo Villaggio, Gianfranco Jannuzzo, Daniela Poggi, Nathalie Caldonazzo, Roberto Birindelli, Fabio Vannozzi, Alessio Sardelli, Francesco Macedonio e altri. Poi è arrivata la fiction televisiva con partecipazioni a grandi produzioni come “Amore, Bugie e Calcetto” per la regia di Luca Lucini, “Il Commissario Laurenti” per la regia di Sighi Rothemund, “Un Caso di Coscienza 2 “ e “ Un caso di coscienza 3”per la regia di Luigi Perelli, “Amanti e Segreti ” e “Amanti e segreti 2”per la regia di Gianni Lepre, “Bella Figlia” per la regia di Xaver Schwarzenberger, “Madre Teresa” per la regia di Fabrizio Costa e “Mio Figlio” per la regia di Luciano Odorisio.

E ancora il cinema con cortometraggi e film e collaborazioni con registi emergenti come l’amico toscano Manuele Moricone e registi professionisti come Gjergj Xhuvani che l’ha diretta in East, West, East”, Nina Mimica con cui ha girato “Mathilde”, Stefano Pasetto con “ Tartarughe sul dorso” e ancora Ferdinando Vicentini Orgnani con cui ha fatto “ Il più crudele dei giorni”, Piergiorgio Gay con “La forza del passato” e Jorg Grunler che l’ha diretta in “ Omicidio all’italiana”.

Al suo attivo anche la pubblicità sulla Testata Giornalistica per la Società Banca Antonveneta che nel 2008 l’ha scelta per la sua bellezza acqua e sapone.

Appassionata di ballo latino americano e caraibico ha frequentato corsi professionali di perfezionamento così come per la fotografia, altra sua passione che l’ha vista partecipare a diversi concorsi. La Parenti si è dedicata anche alla scrittura di sceneggiature per cortometraggi e nel 2018, insieme a Manuele Moriconi ha ideato un audiolibro di favole per bambini, Le favole di Tippy, nel quale è anche la voce narrante, che ha riscosso un grandissimo successo.