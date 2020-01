LuccAutori su Rai Tre Toscana

Altri articoli in Cultura e spettacolo

venerdì, 24 gennaio 2020, 13:25

Un percorso attraverso la parola, che prima accompagna il pubblico fin dentro gli orrori dei campi di concentramento e poi descrive il ritorno in Italia, a Torino

venerdì, 24 gennaio 2020, 12:15

Come primo appuntamento del cartellone di Danza 2020, va in scena al Teatro del Giglio (martedì 28 gennaio alle ore 21) Cenerentola, nuova produzione del Nuovo Balletto di Toscana (diretto da Cristina Bozzolini) con le coreografie di Jiři Bubenicek (dalle fiabe di Fratelli Grimm), sulla celeberrima partitura di Sergei Prokofev

venerdì, 24 gennaio 2020, 12:08

Apertura straordinaria per le mostre allestite a Palazzo Ducale domenica 26 e lunedì 27 nell'ambito delle iniziative organizzate per le celebrazioni del Giorno della Memoria e Giorno del Ricordo

venerdì, 24 gennaio 2020, 11:19

Tre grandi interpreti, il pianista Davide Cabassi (Top Prize al Concorso Van Cliburn), la violinista Elena Faccani (tra i primi violini dell'Orchestra del Teatro alla Scala) e il talentuoso cornista Achille Fait, saranno i protagonisti del secondo concerto della Stagione cameristica dell'Associazione Musicale Lucchese, in programma domenica 26 gennaio alle...

venerdì, 24 gennaio 2020, 10:18

Questo sarà un anno speciale per Giorgio Panariello che compie 60 anni e festeggia i 20 anni di carriera dal grandissimo successo di "Torno sabato"!

venerdì, 24 gennaio 2020, 08:28

Durante la serata dell'8 febbraio organizzata da Spazio Lum con il Catecholamina Garage torna uno dei cantautori Lucchesi più amati. Effenberg è Stefano Pomponi che dopo i successi in giro per l'Italia ci regala un concerto unico per la nostra città, accompagnato come sempre da Emmanuele Modestino e Paolo Sodini