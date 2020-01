Cultura e spettacolo



LYM Academy: l'attore Federico Guerri presenta "L'inverno di Bucinella"

martedì, 21 gennaio 2020, 10:54

A Bucinella si incrociano personaggi degni della migliore fauna di paese in un mix di generi e narrazioni che passa da Calvino a Stephen King, da Buzzati a Neil Gaiman. "L'inverno di Bucinella" è il libro che lo scrittore ed attore Federico Guerri presenta giovedì 23 gennaio alle 17,30 a Luccalibri Libreria-Caffè Letterario, insieme ai ragazzi del laboratorio di recitazione della Lucca Youth Musical Academy, che metteranno in spazio uno dei racconti del volume.



Bucinella è la cittadina più strana d'Italia. Bucinella è un progetto narrativo che nasce sui social sulla pagina Bucinella - 25.000 abitanti circa e adesso diventa un volume, un libro che contiene una città (o i suoi primi cento capitoli). Bucinella raccoglie la fantasia, la magia, il disagio, l'horror che sta dietro a qualunque strada, persona, piazzetta, anfratto in cui ci imbattiamo tutti, ogni giorno, nelle nostre vite.

Federico Guerri ha scritto racconti su racconti ambientati a Bucinella perché, se cerchi bene, in qualsiasi grigio pomeriggio di città, c'è sempre una storia. Guerri, è operatore teatrale del progetto "Fare Teatro" del Teatro Verdi di Pisa da oltre dieci anni e insegnante di drammaturgia a "Prima del Teatro – Scuola Internazionale per l'Arte dell'Attore" dal 2015. Docente di drammaturgia all'l'Università di Pisa, dipartimento di Discipline dello Spettacolo e della Comunicazione, è socio fondatore e insegnante presso "ADA – Arsenale Delle Apparizioni" da 12 anni, esperto di narrazione, improvvisazione, teatro. È autore di alcuni volumi di drammaturgia e dei romanzi "Questa sono io" e "24:00:00 – Una commedia romantica sulla fine del mondo" (candidato al Premio Strega 2015). Collabora con le più importanti realtà di formazione teatrale della Toscana.

La LYM Academy, in Via A.Orzali n. 377, è diretta da Vijay Pierallini e presieduta da Loreta Siderman; prepara bambini e giovani al "musical" dando loro la possibilità di scoprire e intensificare i loro talenti nel canto, nella danza e nella recitazione, sviluppando professionalmente canzoni, coreografie e scene di importanti musical, brani e musical inediti da portare in scena.

Per info www.lymacademy.it 347-0338994