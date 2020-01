Cultura e spettacolo



Martedì presentazione alla città del film Hammamet alla presenza dell'attore lucchese Alberto Paradossi e del sindaco Tambellini

venerdì, 10 gennaio 2020, 21:02

Comune di Lucca e Cineforum Ezechiele 25,17 insieme, per presentare alla città il film "Hammamet" di Gianni Amelio: in cui recita anche Alberto Paradossi, giovane e promettente attore lucchese. L'appuntamento è per martedì prossimo (14 gennaio), alle ore 21, al cinema Astra, in piazza del Giglio, nel Centro storico: alla presentazione del film saranno presenti Paradossi e il sindaco Alessandro Tambellini. L'ingresso in sala è subordinato all'acquisto del biglietto, al costo di sei euro.