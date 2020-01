Cultura e spettacolo



Nasce C.L.A.R.E.T, l'associazione per gli operatori scolastici

giovedì, 16 gennaio 2020, 22:09

di chiara grassini

Nasce C.L.A.R.E.T (attenzione per rischio e tutela), l'associazione rivolta agli operatori scolastici. Di cosa tratta? Lo spiega bene Loredana Bruno, presidente dell'organizzazione e vedova di Cesare Lazzari, preside dell'Itc Carrara.



"La scuola raccoglie la società, non crea problemi, semmai li mette in evidenza" commenta prima di analizzare le slides proiettate. Il dirigente, il reclutamento del personale e dei collaboratori scolastici sono solo alcuni dei temi trattati. Per non parlare di famiglie, legge sulla sicurezza e segreteria. Quest'ultima si occupa dell'organizzazione amministrativa e didattica ma anche di competenze specifiche, responsabilità gestionali e interpretazione delle normative. Lavora sui siti degli altri siti come Inps, Tesoro è piattaforma ministeriale. E che dire dei collaboratori scolastici? Sono il volto amico dell'accoglienza mattutina ma spesso bersaglio di lamentele di fronte a genitori sempre più esigenti.



Il dirigente scolastico si occupa della sicurezza di tutto il personale ma viene da chiedersi una domanda:" Chi si occupa della sicurezza del dirigente?" Quando qualcosa non funziona le colpe vanno al preside oppure al/alla vice preside. Un esempio concreto? Se in una scuola fa freddo ci si lamenta senza sapere che magari il capo d'istituto ha inviato una richiesta per affrontare il problema ma non ha ricevuto ancora una risposta. Prima di giungere alle conclusioni l'associazione C.L.A.R.E.T sintetizza brevemente le prossime prospettive future. Tra esse: organizzazione di gruppi di lavoro tematici, creazione di un documento condiviso per sensibilizzare gli operatori scolastici (partendo dalla provincia di Lucca), attivazione di corsi di formazione sui rischi principali e piu frequenti a cui si può incorrere e proposte normative concrete da assoggettare al legislatore.