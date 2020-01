Cultura e spettacolo



Presentazione del libro di Claudio Cordova a Lucca

lunedì, 13 gennaio 2020, 08:23

Il presidio di Libera Lucca "Giuliano Guazzelli" procede nel percorso verso il 21 marzo, Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, con la presentazione del libro di Claudio Cordova Gotha. Il legame indicibile tra 'ndrangheta, massoneria e servizi deviati, edizioni Paper First, prefazione di Federico Cafiero De Raho, Procuratore nazionale antimafia.

Claudio Cordova, giornalista di Reggio Calabria, più volte minacciato per le sue inchieste sulla 'ndrangheta, fondatore e direttore del quotidiano online Il Dispaccio, presenterà il libro alla cittadinanza venerdì 17, alle ore 17: 30, presso la libreria-caffè letterario LuccaLibri, in V.le Regina Margherita; nell'occasione, Andrea Bigalli, referente di Libera Toscana, dialogherà con l'autore.

Sabato 18 gennaio, presso l'Auditorium San Francesco, ore 10:30, Claudio Cordova, insieme a Rosy Bindi, già Presidente della Commissione Antimafia, della quale nel 2014 il giornalista è stato consulente esterno, incontrerà gli studenti delle scuole superiori.

L'iniziativa, promossa dal Presidio con l'I.S.I. N. Machiavelli, ha il patrocinio del Comune di Lucca ed è nata come occasione per informare e sensibilizzare, in particolare le giovani generazioni, al problema storico nazionale delle mafie, con un focus sulla 'ndrangheta, che lentamente ma costantemente si è sempre più diffusa ben oltre il territorio originario, anche tramite strategie connesse a vicende oscure e tragiche del nostro Paese.

In sinergia con il Presidio di Libera Comprensorio del Cuoio e della Calzatura e con il Coordinamento di Libera Pistoia, per sabato 18 è stata organizzata la presentazione di Gotha anche a Santa Croce sull'Arno (Biblioteca Comunale, ore 17:00 – 19:00) e a Pistoia (Sala Soci Coop, V.le Adua, ore 21:00).