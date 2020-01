Cultura e spettacolo



Riprende l'attività del laboratorio corale

martedì, 7 gennaio 2020, 16:20

Dopo gli appuntamenti musicali del periodo natalizio riprende da martedì 14 gennaio l'attività del laboratorio corale ideato da Manuel Del Ghingaro. Il progetto è basato sull'insegnamento della teoria musicale come chiave per aprire le porte del linguaggio della musica, ma anche sulla comprensione delle dinamiche corali e la loro attuazione. Non meno importante lo sviluppo vocale, che viene seguito per essere migliorato. I coristi che partecipano a questo laboratorio provengono da realtà parrocchiali nelle quali il canto è visto come un servizio senza approfondimento dello stesso. In questa realtà si va a trattare ogni stile musicale, partendo dalla storia fino ad arrivare, passando per la teoria musicale, alla pratica.

Un percorso articolato ma spiegato in modo semplice e comprensibile a tutti. Il laboratorio corale nasce dalla voglia di avvicinare alla coralità non solo studenti di scuole di musica e istituti musicali, ma anche persone che hanno esperienza di coro e che vogliono approfondire la tecnica e la prassi o a coloro che non hanno mai fatto esperienza corale e voglio iniziare un percorso musicale. Non ci sono limiti di età e di capacità ed è aperto anche ai ragazzi. Vengono approfonditi sia la conoscenza del proprio corpo, la propria voce, l'atteggiamento nel coro, le varie tecniche vocali, lo sparito, il gesto del direttore sia il significato e la sua attuazione. Tale percorso non si limita solo alla teoria ma si mette in pratica tutto ciò che si impara con la realizzazione di concerti. In altre parole la "scuola" si trasforma in un coro vero e proprio non dimenticandosi delle origini del progetto. I programmi dei concerti sono di alto profilo e questo permette un coinvolgimento importante da parte dei presenti.

Al momento il numero dei partecipanti è ancora basso ma ciò non frena l'entusiasmo e la voglia di costruire un percorso musicale, umano e di divulgazione culturale a tutto tondo.

Riusciamo a mettere in piedi i nostri concerti grazie alla collaborazione con gli amici del Coro DisCantus di Pisa anch'essi diretti da Manuel Del Ghingaro. Questo permette uno scambio tra realtà e territori uniti dallo stesso maestro e dalla voglia di crescere e stare insieme attraverso la musica e i luoghi nei quali essa viene eseguita.



La sede si trova nella chiesa di San Jacopo Apostolo a San Macario in Piano e gli incontri si svolgono il martedì sera dalle 21,15 alle 23. Si ricercano persone che già svolgono attività corale o che vogliono iniziare da zero per implementare l'organico.

Chi fosse interessato a partecipare può contattare Manuel Del Ghingaro al 334.7047098 oppure m.delghingarodirector@yahoo.com.