Riscoprire l'Inferno di Dante grazie al laboratorio teatrale "Infernaltrip"

mercoledì, 8 gennaio 2020, 16:23

La Tufts Symphony Orchestra diretta dal Maestro John Paeg al Teatro del Giglio giovedì 9 gennaio alle ore 19 per un concerto a ingresso gratuito

mercoledì, 8 gennaio 2020, 10:44

Un'immersione nella musica di Mozart e di Boccherini apre la stagione 2020 di "Musica Ragazzi", la stagione di concerti dedicata agli studenti promossa dall'Associazione Musicale Lucchese

mercoledì, 8 gennaio 2020, 08:56

Neutralizzando le 12 partite che lo hanno visto opporsi al forte giocatore tedesco, il quale ha raggiunto la finale per la terza volta nelle ultime 4 competizioni, il lucchese Eros Riccio si è confermato campione del mondo FICGS di scacchi per corrispondenza per la 14ª volta consecutiva

martedì, 7 gennaio 2020, 22:08

Nella cornice della chiesa di San Macario in Piano si è svolto l’ultimo concerto alla presenza del Coro DisCantus dell’Associazione Culturale San Francesco di Pisa, del Coro della Comunità Parrocchiale del Coro Cicale formato dai piccoli cantori della comunità

martedì, 7 gennaio 2020, 16:20

Dopo gli appuntamenti musicali del periodo natalizio riprende da martedì 14 gennaio l'attività del laboratorio corale ideato da Manuel Del Ghingaro

martedì, 7 gennaio 2020, 11:51

Dal film cult “L'attimo fuggente”, lo spettacolo omonimo con protagonista Ettore Bassi nel ruolo del professor John Keating al Teatro del Giglio dal 10 al 12 gennaio