Si presenta il libro "Streghe. Le eroine dello scandalo" di Ilaria Simeone

Altri articoli in Cultura e spettacolo

giovedì, 23 gennaio 2020, 13:52

Un progetto per raccontare Lucca in arte, artigianato, musica e cucina. Il progetto "itArte" si occupa di ideare, pianificare e gestire eventi artistici, corsi e masterclass, a Lucca, per turisti

giovedì, 23 gennaio 2020, 13:45

Terzo appuntamento su Domenico Maselli. Si è svolto mercoledì 22 gennaio il terzo incontro del percorso di formazione rivolto agli studenti sul pastore, politico, storico e docente, progetto realizzato grazie ai fondi dell'8 per mille della Tavola Valdese

giovedì, 23 gennaio 2020, 11:21

Non c'è giorno più importante, oggi, del Giorno della Memoria. Oggi che stiamo iniziando a perdere la generazione di testimoni di quanto successe in Europa nei giorni immondi dell'Olocausto

giovedì, 23 gennaio 2020, 07:56

Il Circolo Anspi di Saltocchio, in collaborazione con la compagnia teatrale In Dolce Compagnia, organizza nei mesi da febbraio a maggio 2020 la terza edizione della Rassegna Teatrale Anspi dedicata alle compagnie teatrali amatoriali presso il teatro del Centro S.Andrea di Saltocchio

mercoledì, 22 gennaio 2020, 17:32

Un concorso destinato agli istituti scolastici, bandito insieme al Miur, per celebrare l'istituzione della scuola pubblica, realizzata da Maria Luisa di Borbone nel gennaio del 1820

mercoledì, 22 gennaio 2020, 13:57

Torna per il settimo anno consecutivo, il ciclo di approfondimenti sulla musica 'Friday I'm in Love' e lo fa con un incontro, in programma venerdì 24 gennaio alle 21:30, a ingresso libero, allo Sky Stone & Songs