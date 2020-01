Cultura e spettacolo



Terzo appuntamento della rassegna di teatro per famiglie “Teatrando”

sabato, 4 gennaio 2020, 17:52

Lunedì 6 gennaio, alle ore 16:30, si terrà il terzo appuntamento della rassegna di teatro per famiglie “Teatrando” organizzata dalla F.I.T.A. - Federazione Italiana Teatro Amatori - Comitato Provinciale di Lucca al Teatro Comunale “Idelfonso Nieri” di Ponte a Moriano.

La Compagnia del Molo e l’Associazione ItinerArte metteranno in scena “C’era una volta un pezzo di legno - Storia di un burattino in musica, parole e immagini” di Paolo Bonanni.

La storia del Burattino più famoso del mondo, Pinocchio, in parole e musica con tutti i personaggi in abito di scena e magistralmente truccati, che in mezzo a grandi e piccini faranno vivere un pomeriggio da favola.

Con Paolo Bonanni / Il Narratore, Stefano Toncelli / Collodi & Mangiafuoco, Nicolò Barbato / Pinocchio, Ilaria Casagrande / Il Grillo Parlante, Sandro La Ferla / Geppetto, Emanuela Palagi / Il Gatto, Vincenzo Puosi / La Volpe, Silvia Barbieri / La Fata Turchina, Massimo Ghiselli / Il Pescatore Verde,Bruno Pierotti alla Fisarmonica e Angelo Severi alla Chitarra 12 corde, per la regia di Paolo Bonanni.

La rassegna “Chi è di scena!” riprenderà sabato 11 gennaio, alle ore 21:15, con un classico della drammaturgia, “Un tram che si chiama desiderio” di Tennessee Williams, messo in scena dalla Compagnia I Chicchi d’Uva-Giove Teatro.

Informazioni di servizio

Lo spettacolo avrà inizio alle ore 21:15 e, per chi lo desidera, sarà possibile effettuare la prenotazione (o ricevere maggiori informazioni) telefonando a Rita al numero 320/6320032 oppure scrivendo all’indirizzo mail fitalucca@gmail.com.

Il costo dell’ingresso è di € 8,00 (ridotto € 6,00 per i bambini tra i 6 e i 12 anni e tesserati F.I.T.A. € 4,00).

Il programma completo di questa e di tutte le rassegne della F.I.T.A. è consultabile sul sito www.fita-lucca.it.