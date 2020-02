Cultura e spettacolo



Anderson Paak il 7 luglio porta il rap al Summer Festival

venerdì, 21 febbraio 2020, 12:40

Martedi’ 7 luglio Piazza Napoleone

Lucca Summer Festival

Il cartellone di LSF20 si impreziosisce con una vera e propria perla: l’unica data Italiana di Anderson Paak.

Prima del rapper californiano, il grande ritorno di una delle figure della scena hip-hop più lodate recentemente: LittleSimz.

BIGLIETTI IN VENDITA DA:

sabato 22 febbraio ore 10:00 su www.dalessandroegalli.com e www.ticketone.it

martedi’ 25 febbraio ore 10:00 PREVENDITE ABITUALI AUTORIZZATE

Una serie di riconoscimenti pregevoli - Best Rap Performance per due anni di fila e Best R&B Album

ai Grammy Awards più numerose nomination per altri prestigiosi premi -, un elenco di featuring stellari

nell’arco di tutta la carriera - Dr. Dre, Eminem, Mark Ronson, Snoop Dogg, Kendrick Lamar solo per citarne alcuni – e un contributo immenso per la florida rifioritura della scena R&B mondiale:

Anderson .Paak è letteralmente uno dei più grandi performer in circolazione.

Il rapper/batterista californiano è pronto a tornare Insieme alla sua super-band The Free Nationals,

per portare la sua spettacolare e trascinante esibizione sul palco della 23° edizione di Lucca Summer Festival

per quella che sarà la sua unica data Italiana.