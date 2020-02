Cultura e spettacolo



Arriva a Lucca lo storico gruppo dei Goblin di Claudio Simonetti

mercoledì, 19 febbraio 2020, 11:10

Tutto è pronto per l'evento nazionale di domenica prossima, 23 febbraio 2020, che offre uno dei film tricolori più celebrati in assoluto, Profondo Rosso, e una band in grado di piacere e interessare una larga fetta degli amanti della musica rock, pop e progressiva, i Goblin.

La serata, in programma alle 21 al teatro Nieri di Ponte a Moriano, si svolgerà in un modo particolare e suggestivo, con la proiezione di Profondo Rosso, la colonna sonora live della storica band dei Goblin e il concerto del gruppo che presenterà tutti i suoi celebrati hit, non solo derivanti da colonne sonore.

Come piacevole anticipazione, ci sarà, dalle 14 alle 15 sempre di domenica, al negozio di dischi Sky Stone e Songs di piazza Napoleone a Lucca , l'incontro con i fans del genio Claudio Simonetti e del resto della band, con la partecipazione anche del bambino protagonista del film culto, il 54enne Jacopo Mariani.

L'occasione giunge dal 45° anniversario di Profondo Rosso, il capolavoro di Dario Argento che ha incantato e appassionato milioni di persone in tutto il mondo. Il film sarà proiettato integralmente al cinema teatro di Ponte a Moriano, con la colonna sonora suonata dal vivo dai Goblin, che poi, a conclusione della pellicola, eseguiranno molti altri loro hit che stanno entusiasmando i molti spettatori di un tour internazionale di grande successo per loro, come è accaduto nei giorni scorsi in un infuocato concerto a Lipsia.

Profondo Rosso è uno dei film italiani più famosi al mondo, grazie anche alla straordinaria colonna sonora, composta da Claudio Simonetti e i suoi Goblin, che ha stabilito con il singolo, pubblicato su 45 giri, l'ancora ineguagliato record di permanenza consecutiva al primo posto della hit parade nazionale.

A conclusione della proiezione continuerà l'esibizione del gruppo di Claudio Simonetti con un repertorio di canzoni prese dai classici della discografia dei Goblin tra i quali Suspiria, Tenebre, Phenomena, Zombi e brani presi dall'ultimo lavoro in studio The Devil is back, per un vero e proprio evento organizzato dalla Etrurian Legion Promotion di Alessio Medici, che segue da tempo la band, e che terrà incollati gli spettatori per oltre 2 ore e 30' di musica e immagini.

GOBLIN :

- Claudio Simonetti: keyboards

- Bruno Previtali: guitar

- Cecilia Nappo: Bass

- Federico Maragoni: Drums

