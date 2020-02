Cultura e spettacolo



Beck, arriva finalmente al Summer Festival l’icona assoluta dell’Alternative Rock

lunedì, 10 febbraio 2020, 10:20

Sabato 27 giugno in Piazza Napoleone al Lucca Summer Festival. Biglietti in vendita da: martedì 11 febbraio alle 10 su www.dalessandroegalli.com e www.ticketone.it; venerdi’ 14 febbraio alle 10 prevendite abituali autorizzate.

Reduce dal successo del nuovo album Hyperspace, scritto e prodotto con Pharrell Williams, fa il suo debutto al Lucca Summer Festival uno degli Artisti più originali della scena musicale internazionale Lucca Summer Festival è orgoglioso di riempire la nona casella del suo cartellone 2020 con uno dei geni musicali del nostro tempo: Beck

L’artista californiano porterà a Lucca i brani del suo quattordicesimo album Hyperspace, un gioiello acclamato da pubblico e critica che vede la partecipazione di artisti come Pharrell Williams, Sky Ferreira e Chris Martin. Un altro tassello di qualità che va a comporre una delle edizioni più belle di sempre del Lucca Summer Festival con i già annunciati Paul McCartney, Celine Dion, Liam Gallagher, Paolo Conte, Yusuf Cat Stevens, Lynard Skynyrd e Ben Harper.

Beck ha recentemente fatto uscire il suo album numero 14, appropriatamente intitolato Hyperspace, dando il via ad un’altra serie di ottime critiche “raggiunge al grandezza tramite polvere di stelle….non c’è un solo momento noioso nell’intero album” Associated Press “lussureggiante, groovy...il suo miglior album da un decennio” - People “Una oscura, celestiale fantasia pop…un viaggio rivelatore dentro se stesso…come il Major Tom di David Bowie prende contatto da una orbita lontana” - Rolling Stone “Beck è tornato e cambia forma ancora una volta…oggi a quasi 30 anni dall’inizio e con 14 album in carriera, Beck è raramente stato meglio di quello che è in Hyperspace, un disco che punta in alto con una produzione coraggiosa e una narrazione che rimane radicata nella risonanza emotiva”- Usa Today “Questa è la cosa migliore, più sincera e più avventurosa che Beck abbia fatto da Morning Phase ma con un tocco molto più leggero nel mood e nella musicalità”- Variety “uno degli album più consistenti della carriera di Beck a anche il suo miglior disco da più di un decennio” - Wall Street Journal