Canto e preghiera nella chiesa di S. Maria Corteorlandini

mercoledì, 26 febbraio 2020, 10:48

Settimana all’insegna del grande cinema per il Circolo del Cinema di Lucca che presenta i consueti due appuntamenti con una prima visione al Cinema Centrale e un film comico a San Micheletto

martedì, 25 febbraio 2020, 22:12

Tutto questo gran scrivere e parlare e sparlare del coronavirus, tutti questi grandi dibattiti mediatici tra negazionisti, minimalisti, complottisti, allarmisti, tutto questo bombardamento mediatico su nuovi casi, su un numero sempre maggiore di persone in isolamento, sulla crisi economica che incombe sui paesi maggiormente colpiti, tra cui – purtroppo –...

martedì, 25 febbraio 2020, 13:11

“Corde che cantano”, questo il titolo del Guitar Festival che anche quest’anno, come ormai da tradizione, viene proposto nell’ambito della stagione Open dell’Istituto superiore di studi musicali “L. Boccherini”. E a cantare domani, 26 febbraio, saranno le corde delle chitarre degli allievi del conservatorio, con un doppio appuntamento

lunedì, 24 febbraio 2020, 19:15

Nuovo appuntamento mercoledì alle 17,30, nello spazio della biblioteca Agorà, con le conversazioni sui nuovi romanzi organizzate dalla Società lucchese dei lettori in collaborazione con Lucca Libri. Ospite dell’incontro condotto da Alessandro Trasciatti sarà Sebastiano Mondadori, autore de Il contrario di padre

lunedì, 24 febbraio 2020, 12:47

Comune, Lucchese e Croce Rossa in prima linea contro il razzismo: si presenta il libro "Un calcio al razzismo", con rappresentanza di giocatori e dirigenti

lunedì, 24 febbraio 2020, 10:52

Lunedì 27 luglio in piazza Napoleone alle 21 prima apparizione per la popolare cantante americana. Biglietti in vendita da martedì 25 febbraio a partire dalle 10 su www.dalessandroegalli.com e www.ticketone.it e venerdì 28 febbraio ore 10 prevendite abituali autorizzate