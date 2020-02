Cultura e spettacolo



"Che fine ha fatto Bernadette" e "Il lungo addio" al Circolo del Cinema

mercoledì, 26 febbraio 2020, 10:48

Settimana all’insegna del grande cinema per il Circolo del Cinema di Lucca che presenta i consueti due appuntamenti con una prima visione al Cinema Centrale e un film comico a San Micheletto.

Giovedì 27 febbraio alle ore 21.30 al Cinema Centrale verrà presentato in prima visione a Lucca il film Che fine ha fatto Bernadette di Richard Linklater. Bernadette Branch è un architetto, che decide di scomparire… Diretto dal regista geniale della trilogia Before, il film indaga sul mistero di una donna con l’ambizione di capire meglio il mistero di tutte le donne. Caschetto, frangetta e crescente disgusto per il mondo, Cate Blanchett dà ancora una volta lezioni di stile. Ma più intensa di lei, stavolta, è la giovanissima Emma Nelson, che dà al personaggio della figlia – bruttica, precoce, intelligentissima – una sensibilità e una maturità davvero non comuni. Ingresso con biglietto ridotto a 5 euro.

Lunedì 2 marzo alle ore 21.30 al Complesso di San Micheletto inizierà il nuovo ciclo dedicato a Robert Altman con il suo primo capolavoro Il lungo addio. Memorabile canto funebre di un personaggio e di un genere (il noir vecchio stile), tratto dal romanzo di Raymond Chandler. Paolo Mereghetti dice: perfetto il Marlowe incarnato da Gould, che con la sua recitazione scanzonata e disillusa crea un personaggio antieroico destinato sempre a soccombere, ma che saprà riscattarsi nell’indimenticabile finale, con un gesto che è un grido di ribellione alla società marcia e ingiusta. Ingresso gratuito con tessera speciale del Circolo del Cinema.

Per accedere al Cinema Centrale occorre essere in possesso della tessera annuale (10,00 euro). È possibile sottoscrivere la tessera abbonamento al ciclo in corso al prezzo di 25,00 euro per i giovedì al Centrale. Inoltre da quest’anno si può sottoscrivere l’abbonamento Young (10,00 euro) per i nati dopo il 1° gennaio 1997 e l’abbonamento Sostenitore (100,00 euro) che danno entrambi libero accesso a tutte le proiezioni dell’anno.

Le tessere di socio possono essere sottoscritte nelle serate di proiezione a San Micheletto e al Cinema Centrale oppure presso la Libreria Baroni in Piazza San Frediano, 26 a Lucca. Per velocizzare il tesseramento si consiglia di prescriversi sul sito internet ufficiale www.circolocinemalucca.it.