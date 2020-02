Cultura e spettacolo



Gabriele Pieranunzi, Jin Ju e la Philharmonia Chambers Players tra Prokofiev, Dvořàk e Chausson

mercoledì, 19 febbraio 2020, 10:58

Un viaggio tra fine del XIX e prima metà del XX secolo, tra celebri pagine di Serghej Prokofiev, Antonín Dvořàk ed Ernest Chausson è quanto proposto da Gabriele Pieranunzi, virtuoso del violino, finalista e per due volte premiato al Concorso Paganini, primo violino di spalla del Teatro San Carlo di Napoli, insieme alla pianista Jin Ju e alla Philharmonia Chamber Players, per il concerto in programma domenica 23 febbraio 2020 alle ore 17.00 all'Auditorium ISSM "L. Boccherini" di Lucca.

Il quartetto d'archi Philharmonia Chamber Players è un ensemble di recente formazione composto dalle prime parti della Philharmonia Orchestra di Londra. Musicisti di diversa nazionalità tra cui il violinista italiano Fabrizio Falasca, la violinista sudafricana Sarah Oates, la violista giapponese Yukiko Ogura e il violoncellista francese Eric Villeminey.

In occasione del concerto a Lucca, alla viola Francesco Fiore suonerà in vece di Yukiko Ogura.

Nel marzo 2019 è stato pubblicato dalla rivista Amadeus il primo CD della Philharmonia Chambers Players con un integrale di musiche di Chausson in collaborazione con G. Pieranunzi e Jin Ju.

PHILHARMONIA CHAMBER PLAYERS

Sarah Oates e Fabrizio Falasca violini

Yukiko Ogura viola – Eric Villeminey violoncello

FRANCESCO FIORE viola

GABRIELE PIERANUNZI violino

JIN JU pianoforte

PROGRAMMA

Serghej Prokofiev (Sonzovka, 1891 – Mosca, 1953)

Sonata per due violini, op. 56 (1932)

Andante cantabile – Allegro – Commodo (quasi allegretto) –

Allegro con brio

(Gabriele Pieranunzi – Fabrizio Falasca violini)

Antonín Dvořàk (Nelahozeves, Kralup, 1841 – Praga, 1904)

Quartetto per archi in fa maggiore n. 12 op. 96 (1893) "Americano"

Allegro, ma non troppo – Lento – Molto vivace – Finale

INTERVALLO

Ernest Chausson (Parigi, 1855 – Limay, Senna e Oise, 1899)

Concerto per violino, pianoforte e quartetto d'archi in re maggiore, op. 21 (Dedicato a Eugene Ysaye)

Decidé (Calme – Animé)

Sicilienne: pas vite

Grave

Tres animé