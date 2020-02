Cultura e spettacolo



Giovanni Del Carlo eletto nel consiglio di presidenza dell’ATIT

mercoledì, 12 febbraio 2020, 11:50

Giovanni Del Carlo, amministratore unico del Teatro del Giglio, è stato eletto nel Consiglio di Presidenza dell’Associazione dei Teatri di Tradizione (ATIT), che in seno all’AGIS – Associazione Generale Italiana dello Spettacolo, rappresenta 24 teatri di tradizione dislocati su tutto il territorio nazionale e capaci di coprire (con una produzione che oltre alla lirica comprende spettacoli di danza, prosa, concerti sinfonici e da camera) un bacino d’utenza di circa 12 milioni di abitanti e che registrano ogni anno oltre un milione di spettatori.

«Accolgo con orgoglio e grande senso di responsabilità – afferma l'Avv. Del Carlo- l’elezione a Consigliere di Presidenza dell’ATIT. Questa elezione è una nuova, fondamentale tappa del lungo percorso compiuto dal Teatro del Giglio negli ultimi anni, percorso fatto di rapporti artistici e co-produttivi intensi e proficui, di scambi culturali e progettuali che hanno portato alla ribalta e accreditato il nostro teatro all’interno della rete dei teatri di tradizione, ossatura fondamentale per il sistema culturale italiano. Il mio impegno nel Consiglio di Presidenza ATIT sarà quello di contribuire a far crescere sempre più la consapevolezza della rilevanza del sistema teatrale italiano e, in questo quadro, far sì che Lucca e il Teatro del Giglio acquisiscano un ruolo sempre maggiore.»

Il Consiglio di Presidenza appena insediatosi, presieduto da Luciano Messi (sovrintendente del Macerata Opera Festival – Arena Sferisterio), è completato da Valeria Told (Fondazione Haydn di Bolzano e Trento), vicepresidente, Corinne Baroni (Teatro Coccia di Novara), Franco Belletti (Ravenna Festival), Francesca Bertoglio (Teatro Fraschini di Pavia), e Anna Maria Meo (Teatro Regio di Parma). Revisore è Andrea Paganelli.