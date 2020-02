Guitar Festival, gli allievi del "Boccherini" impegnati in due concerti

Altri articoli in Cultura e spettacolo

lunedì, 24 febbraio 2020, 19:15

Nuovo appuntamento mercoledì alle 17,30, nello spazio della biblioteca Agorà, con le conversazioni sui nuovi romanzi organizzate dalla Società lucchese dei lettori in collaborazione con Lucca Libri. Ospite dell’incontro condotto da Alessandro Trasciatti sarà Sebastiano Mondadori, autore de Il contrario di padre

lunedì, 24 febbraio 2020, 12:47

Comune, Lucchese e Croce Rossa in prima linea contro il razzismo: si presenta il libro "Un calcio al razzismo", con rappresentanza di giocatori e dirigenti

lunedì, 24 febbraio 2020, 10:52

Lunedì 27 luglio in piazza Napoleone alle 21 prima apparizione per la popolare cantante americana. Biglietti in vendita da martedì 25 febbraio a partire dalle 10 su www.dalessandroegalli.com e www.ticketone.it e venerdì 28 febbraio ore 10 prevendite abituali autorizzate

domenica, 23 febbraio 2020, 14:45

È tempo di Open e di Guitar Festival all’ISSM “L. Boccherini. La nuova stagione musicale del conservatorio cittadino si apre con due appuntamenti di grande interesse tutti dedicati alla sei-corde e inseriti nel Guitar Festival

domenica, 23 febbraio 2020, 13:59

Un atteso ritorno, quello di martedì 25 febbraio, dalle 15, allo Sky Stone & Songs: arriva per la seconda volta, infatti, Elettra Lamborghini che presenta la nuova edizione del suo album ‘Twerking Queen’, nel quale è contenuta anche la canzone che ha presentato all’ultima edizione del Festival di Sanremo, ‘Musica...

domenica, 23 febbraio 2020, 11:07

Molte persone sono dovute rimanere fuori: la sala dell’Affresco del Real Collegio, ieri, non è bastata per accogliere tutti coloro che avrebbero voluto assistere all’esecuzione della Nona Sinfonia di Beethoven per due pianoforti dei maestri Claudio Cantini e Giovanni Passalia