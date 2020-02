Cultura e spettacolo



Il Festival esporta Lucca e Puccini in Spagna: grande trasferta a Siviglia il 5 marzo

venerdì, 28 febbraio 2020, 12:26

Una reazione decisa alla psicosi da Coronavirus: confermato il programma di Puccini in the World. Più forte delle paure alimentate su scala mondiale: il binomio Lucca - Puccini non si ferma e, anzi rilancia. Con una promozione che continua ad esprimersi a livello internazionale.

Puccini Opera Gala: si intitola così il grande concerto in programma per giovedì 5 marzo (dalle 19,30) nel salone del Grand Hotel Alfonso XIII, a Siviglia. L'evento - che si colloca nell'ambito del programma Puccini in the World - è organizzato dal Puccini e la sua Lucca International Festival ed è patrocinato dal Ministero degli Esteri, da Confindustria Toscana Nord, dalla Camera di Commercio di Lucca, dalle Fondazioni Cassa di Risparmio di Lucca e Banca del Monte di Lucca, dal Comune di Lucca e da Lucca Promos. L'avvenimento, inoltre, rientra a pieno titolo nell'ambito di The Lands of Giacomo Puccini.



Il programma del Puccini in the world parte dunque dall'incantevole capoluogo andaluso, inviando un messaggio forte: una grande promozione internazionale per Puccini, per Lucca, per le terre della lucchesia e per tutto il sistema turistico locale. Un'azione che scavalca la psicosi da Coronavirus, come spiega il Presidente e Direrettore artistico del Festival, Andrea Colombini: "Saremo a Siviglia per il quinto anno di fila - ricorda - ospiti della più importante struttura alberghiera di Spagna. Non ci sono problemi da parte delle autorità spagnole per l'effettuazione dell'evento: anzi, ci aspettano a braccia aperte".

In programma c'è un concerto di musica pucciniana, unito ad una cena con degustazione di vini della Fattoria "Terre del Sillabo" di Giovan Pio Moretti e quelli della Fattoria Carlesi Zucconi. Il Puccini Opera Gala prevede arie e duetti tratti dai capolavori del Maestro ed interpretati dai solisti Pascale Coulombe (soprano) e Giovanni Cervelli (tenore), accompagnati al pianoforte dal M° Diego Fiorini. La performance sarà presentata proprio da Colombini, che aggiunge: "L'appuntamento servirà anche per incontrare i tour operators spagnoli, sempre più interessati a Lucca e alla Toscana, soprattutto in questo momento di crisi. La loro presenza, e quella delle autorità, è stata garantita anche grazie al lavoro di The Luxury Hotel in the world e del Gruppo Marriot, ed all'impegno del Consolato generale italiano a Siviglia. Si comincia così - conclude - a reagire al fenomeno Coronavirus, per arginare il più possibile quello che è stato fatto di male a livello di comunicazione e per cercare di portare in giro nel mondo l'immagine di Lucca e di Puccini, in modo da rilanciare tutto il sistema turistico-economico di Lucca e delle terre della Lucchesia".

La trasferta in terra iberica sarà anche l'occasione per presentare i nuovi pacchetti turistici che il Puccini e la sua Lucca Festival, con la collaborazione di due tour operators, ha orchestrato per Lucca e per Torre del Lago. La volontà è infatti quella di essere fortemente presenti su Lucca e sulla Versilia, per coadiuvare la promozione complessiva che si colloca nell'ambito di The Lands of Giacomo Puccini.