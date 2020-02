Cultura e spettacolo



"Incontro al Sole" al Teatro Nieri

martedì, 11 febbraio 2020, 09:48

Al Teatro Nieri di Ponte a Moriano, sabato 15 febbraio alle 21, va in scena con Le Formiche "Incontro Al Sole", drammaturgia e regia di di Paolo Barsotti, dal libro di Giorgio Faletti, con Simona Bottiglioni ed Elena Vannucci. Musiche di Giorgio Faletti.

Sinossi

Linda Pizzini è una donna che si trova improvvisamente di fronte ad una scelta, dettata da un evento previsto ma imprevedibile: una tempesta solare che avrà come epicentro proprio la sua piccola città di provincia. E allora cosa fare? Fuggire verso la salvezza nella parte del pianeta che si salverà, o rimanere ad attendere la “fine”? Come rispondere alla domanda “quale vita sarà la mia”? La risposta si esprime in un viaggio, attraverso le strade, i luoghi, le stagioni della sua vita e i sentimenti, fino ad un incontro, nuovo e definitivo, con il suo sole.



"Incontro al sole" è un viaggio; un viaggio da una parte all’altra di una città,

lungo la nostra personale "via Roma"...

un viaggio che attraversa una vita, dalla nascita ad una nuova nascita...

è il viaggio della imprevedibile serenità di fronte alla scelta, coraggiosa e cosciente,

di far parte della propria esistenza fino alla fine...

è il viaggio nella consapevolezza che “dentro ognuno di noi ci sono due persone”

che si esprimono in modi diversi,

ma, alla fine, si fondono fra loro nel tutt’uno che ci rappresenta...

è proprio un viaggio "incontro al sole"....

è il nostro modo di raccogliere e lanciare un messaggio, dentro a un mare profondo,

perché cambi la vita, perché cambi il mondo…



Giorgio Faletti, artista eclettico, completo e profondo, autore del romanzo “L’ultimo giorno di sole”, ci ha ispirato in questa avventura, per noi nata a Lucca, proprio in una libreria di via Roma, in un freddo pomeriggio del dicembre 2017, misteriosamente, ma perché... "non poteva essere altro che così"... e perché le persone speciali, come chi ha scritto quest’opera semplice ma emozionante, vivono ancora al di là della loro presenza fisica e si possono incontrare attraverso le perle che hanno seminato lungo il loro cammino…



Biglietti: interi 10€, ridotti (under 18 anni over 70 anni) 5€

INFO :emiche43@gmail.com

Cell, 3888338259

Un sentito ringraziamento alla Federazione Italiana Teatro Amatori di Lucca