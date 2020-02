Cultura e spettacolo



Liam Payne e Elodie al Lucca Summer Festival

martedì, 11 febbraio 2020, 10:05

Due grandi artisti per due grandi concerti: l'esordio italiano dell'ex membro degli One Direction, Liam Payne, ed il nuovo live della popstar Elodie.



Queste le date:



- 19 Luglio Lucca Summer Festival in Piazza Napoleone a Lucca

- 20 Luglio Roma Summer Fest Cavea Auditorium Parco della Musica

Biglietti in vendita da: mercoledi’ 12 febbraio ore 10:00 su www.dalessandroegalli.com e www.ticketone.it; sabato 15 febbraio ore 10:00. Prevendite abituali autorizzate.

Con oltre 3 miliardi e mezzo di stream ed un album di debutto che ha già scalato le classifiche il britannico Liam Payne si è affermato fortemente in tutte le chart mondiali, e si prepara ora a salire per la prima volta sui palchi del bel paese con due appuntamenti estivi. Special guest della serata sarà Elodie; reduce dal successo ottenuto al 70° Festival di Sanremo, la popstar si appresta a solcare i palchi italiani con i brani del suo nuovo album “This Is Elodie”.



Liam Payne ha venduto più di 18 milioni di singoli e ha superato i 3.7 miliardi di stream, in soli due anni, come artista solista da quando ha lasciato i One Direction. Subito dopo aver cantato per Capitol Records nel 2016, ha rilasciato il suo singolo di debutto “Strip That Down” (featuring Quavo). Il brano è diventato una hit mondiale, rimanendo al top delle classifiche americane e totalizzando più di 10 milioni di vendite in tutto il mondo. È stato certificato come platino in cinque paesi, inclusi Gran Bretagna e Stati Uniti, ed è risultato come una delle più grandi vendite di singoli del 2017 e allo stesso modo è stato il più grande singolo solista di tutti gli attuali membri degli One Direction. Da allora ha collaborato con alcuni dei più grandi artisti della musica pop mondiale odierna, includendo il DJ/produttore superstar Zedd per “Get Low” e J Balvin, megastar della musica latino-americana, che ha collaborato con Liam per la hit “Familiar”. La traccia è rimasta 16 settimane nelle classifiche dei singoli inglesi ed ha totalizzato più di 190 milioni di riproduzioni singole su Spotify. Lo scorso anno, Liam ha rilasciato il suo duetto con Rita Ora, “For You”, hit in Top 10 UK che è rimasta 17 settimane nelle classifiche dei singoli inglesi ed è stata inclusa nella colonna sonora di Cinquanta Sfumature di Rosso. Recentemente è stato annunciato che Liam è ora brand ambassador per Hugo Boss, ed ha co-progettato una linea di abbigliamento per il marchio, in uscita questa estate.



Elodie è un’artista pienamente “dentro” il proprio tempo, classe 1990, inizia il suo percorso nel mondo musicale cantando in diverse band locali, fino ad approdare, nel 2015, alla scuola di Amici di Maria De Filippi. Terminata l’esperienza televisiva, pubblica Elodie, il suo primo EP, e nel 2017 partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo nella categoria Big, con il brano Tutta colpa mia (certificato disco di platino). Nell’estate 2018, il suo singolo Nero Bali (Island Records), feat. Michele Bravi e Gué Pequeno, diventa una hit e viene certificato Doppio disco di Platino, con oltre 31 milioni di stream su Spotify e oltre 36 milioni di view su Youtube. Si posiziona, inoltre, nelle Top 10 delle classifiche FIMI/GjK, Spotify, Apple Music e airplay EarOne. In autunno, invece, esce Rambla (Island Records), singolo dalle sonorità dance pop, impreziosito dalla collaborazione con Ghemon. Il 2019 inizia con un altro successo: la collaborazione con i The Kolors sul brano Pensare male (Island Records) ottiene la certificazione disco di Platino e il riconoscimento come brano italiano più ascoltato in radio nell’anno, secondo EarOne. Ancora una volta Elodie è tra i protagonisti dell’estate. Domina l’airplay grazie al suo singolo Margarita (Island Records) feat. Marracash, certificato Doppio disco di Platino, che raggiunge più di 36 milioni di stream su Spotify e oltre 67 milioni di view su YouTube (record tra le artiste femminili italiane per il 2019). Nell’estate dello stesso anno, Elodie presta la propria voce a Friday Night, brano di successo del dj turco Burak Yeter. Negli ultimi due anni il viaggio nella musica l’ha portata a sperimentare percorsi inediti, confrontarsi con tanti colleghi, studiare molto e lavorare ancora di più. Elodie ora è impegnata con il suo nuovo progetto discografico THIS IS ELODIE, disponibile dal 31 gennaio in digitale e dal 7 febbraio il CD, che ha debuttato #7 nella Top10 Album Fimi/GFK. Il brano con cui Elodie ha partecipato alla 70esima edizione del Festival di Sanremo, classificandosi settima, è Andromeda. A pochi giorni dalla pubblicazione, il brano ha già riscosso un grande successo: è la canzone sanremese attualmente più trasmessa in radio e ha raggiunto 1.6 milioni di stream e quasi 2 milioni di visualizzazioni su YouTube