Lucca Civica: incontro su mobilità e infrastrutture

lunedì, 3 febbraio 2020, 08:16

Mercoledì 5 febbraio alle 21, presso il circolo Arci di Sant'Alessio ( Via per Sant' Alessio 1855), si terrà il primo di un ciclo di incontri pubblici che l’associazione politico-culturale Lucca Civica ha deciso di organizzare in occasione della metà del mandato dell'amministrazione di Alessandro Tambellini.

Saranno incontri tematici per parlare dei vari argomenti che riguardano l'amministrazione della città, per confrontarsi su quello che è stato fatto, su ciò che verrà fatto, e sulle prospettive per la nostra città. Si comincia parlando di mobilità e infrastrutture, con gli assessori competenti del Comune di Lucca Celestino Marchini (Lucca Civica) e Gabriele Bove (Mobilità). Trasporti pubblici su gomma e rotaia, realizzazione di nuove strade, mobilità dolce per pedoni e ciclisti. Sono temi strategici per il miglioramento della qualità della vita, lo sviluppo del territorio, la tutela dell'ambiente.

L'incontro è aperto a tutta la cittadinanza.