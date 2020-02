Neri Marcorè incontrerà gli studenti dell’istituto Fermi-Giorgi

Altri articoli in Cultura e spettacolo

lunedì, 3 febbraio 2020, 14:09

Tutto pronto per la quinta edizione della rassegna Il Settecento musicale a Lucca, con oltre 40 eventi tra febbraio e dicembre dedicati alla musica del XVIII secolo. La rassegna è il frutto della collaborazione tra le principali associazioni musicali presenti e attive sul territorio

lunedì, 3 febbraio 2020, 12:49

Lunedì 10 febbraio, dalle 10 alle 12.30, si terrà nell'Aula Magna del Vallisneri un incontro con Salvatore Settis dal titolo "Arte. Una storia naturale e civile"

lunedì, 3 febbraio 2020, 09:42

Il 31 gennaio, a Lucca, si è tenuta l'assemblea di soci della sezione lucchese della Società Filosofica Italiana per rieleggere la presidenza e il consiglio direttivo

lunedì, 3 febbraio 2020, 08:16

Mercoledì 5 febbraio alle 21, presso il circolo Arci di Sant'Alessio ( Via per Sant' Alessio 1855), si terrà il primo di un ciclo di incontri pubblici che l’associazione politico-culturale Lucca Civica ha deciso di organizzare in occasione della metà del mandato dell'amministrazione di Alessandro Tambellini

venerdì, 31 gennaio 2020, 16:26

Silvia Tuccimei: “Dignitas Terrae” a OlioSuTavola (via del Battistero, Lucca) dall’1 febbraio 2020

venerdì, 31 gennaio 2020, 13:45

Domenica 9 febbraio alle ore 16, in occasione dello spettacolo Tango del calcio di rigore con Neri Marcorè, secondo appuntamento del progetto “Benvenuti a Teatro”