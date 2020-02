Ramón Cotarelo Crego espone la sua arte piena di colori al Palazzo delle Esposizioni di Lucca

Altri articoli in Cultura e spettacolo

sabato, 29 febbraio 2020, 12:52

Primi appuntamenti conla rassegna di teatro rivolta alle nuove generazioni. Al via la sesta edizione del Lucca Teatro Festival - "Che cosa sono le nuvole?" che proseguirà fino al 31 marzo 2020

sabato, 29 febbraio 2020, 08:33

James Lake vive a Exeter, in Inghilterra, ha 44 anni ed è un artista che realizza sculture in cartone di rara bellezza ed espressività. A soli 17 anni scopre di avere un tumore osseo e da un giorno all'altro subisce l'amputazione di una gamba

venerdì, 28 febbraio 2020, 17:44

Jonathan Brandani, direttore d’orchestra di Napoli milionaria - l’opera di Nino Rota su libretto di Eduardo De Filippo in programma al Giglio il 14 e 15 marzo come ultimo titolo della stagione lirica -, terrà una presentazione al pianoforte domenica 8 marzo alle ore 17, nel ridotto del teatro, per...

venerdì, 28 febbraio 2020, 16:49

Sabato 29 febbraio, dalle ore 16, in piazza Cittadella, di fronte alla statua del maestro Puccini, chiusura del Carnevale con il gioco della Pentolaccia per la festa della “Tabernella”, riservata e dedicata a tutti i bambini, che armati di una pertica, cercheranno di rompere i sacchetti appesi ad una corda...

venerdì, 28 febbraio 2020, 12:26

Una reazione decisa alla psicosi da Coronavirus: confermato il programma di Puccini in the World. Più forte delle paure alimentate su scala mondiale: il binomio Lucca - Puccini non si ferma e, anzi rilancia. Con una promozione che continua ad esprimersi a livello internazionale

giovedì, 27 febbraio 2020, 11:03

Venerdì 28 febbraio, alle 21, primo prestigioso appuntamento con il Bass Festival, la rassegna dedicata al contrabbasso che si svolge all’interno della stagione Open dell’ISSM “L. Boccherini”