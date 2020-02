Cultura e spettacolo



Riccardo Roni riconfermato presidente della sezione lucchese della Società Filosofica Italiana

lunedì, 3 febbraio 2020, 09:42

Il 31 gennaio, a Lucca, si è tenuta l'assemblea di soci della sezione lucchese della Società Filosofica Italiana per rieleggere la presidenza e il consiglio direttivo.



Il presidente uscente Riccardo Roni è stato riconfermato all'unanimità alla presidenza anche per il prossimo triennio (2020-2023) assieme al Consiglio direttivo composto dai professori Giovanna Miglio (Vicepresidente), Fabio Cozzi (Segretario-tesoriere), Luca Baccelli, Giuseppe Ciri, Leo Ferrini, Salvatore Rigione.https://www.sfi.it/278/sezione-lucchese.html



Soddisfazione da parte dei soci per l'intenso lavoro svolto dalla sezione in questi anni sul territorio provinciale e oltre, a stretto contatto con le principali Università italiane, le Scuole superiori, Enti e Fondazioni di riconosciuto prestigio e con le Istituzioni. Anche il programma del 2020 vedrà la partecipazione di importanti figure provenienti dal panorama accademico italiano ed internazionale.